World Of WarCraft: Dragonflight: Offizielle Roadmap für 2023 zeigt neue Zonen, Schlachtzüge & mehr

World of Warcraft: Dragonflight - Entwickler lernen aus der Vergangenheit





Update 10.0.5 steht kurz bevor

Blizzard zeigt mit der offiziellen Roadmap für das Jahr 2023, wo es in World of Warcraft: Dragonflight langgehen soll. Neben zwei größeren soll es vier kleinere Updates geben.Die insgesamt also sechs Patches sind prall gefüllt mit Inhalten: Neue Gebiete, Raids, ein Mega-Dungeon sowie weitere Neuerungen erwarten uns. Darüber hinaus kündigen die beiden größeren Updates gleichzeitig den Startschuss für die neuen Saisons in World of Warcraft: Dragonflight an."Bei der Planung des Weges, der nach der Veröffentlichung von Dragonflight vor uns liegt, waren wir uns der Pflicht bewusst, die wir unseren Spielern schuldig sind, um diese lebendige Welt zu pflegen und, offen gesagt, der Notwendigkeit, es besser zu machen, als wir es in der jüngsten Vergangenheit getan haben", erklärt Holly Longdale, Executive Producer von World of Warcraft, im Zuge des offiziellen Blog-Beitrages von Blizzard hinsichtlich der Roadmap für 2023.Dieses Versprechen möchte man mit "neuen Weltereignissen, Systemaktualisierungen, langlebigen Feiertagen" sowie frischen "Dungeon-Erfahrungen, neuen narrativen Kapiteln und Filmsequenzen" im Jahre 2023 auf den Dracheninseln umsetzen, heißt es weiter. Außerdem wies Longdale darauf hin, dass es so einige Überraschungen im neuen Jahr geben wird und wir mit Dingen rechnen können, die auf dem Feedback der Spieler zur Erweiterung basieren.Schon bald sollen mit dem ersten der sechs kommenden Updates der Handelsposten sowie weitere, bislang unbekannte Inhalte für das Gebiet "Primalist Tomorrow" den Weg in das Spiel finden. Darüber hinaus wird es mit Patch 10.0.5 endlich möglich sein, Gegenstände von grauer und weißer Qualitätsstufe als kosmetische Gegenstände, mit denen ihr eure aktuelle Ausrüstung optisch verändern könnt, zu verwenden.Über den Handelsposten, einer Art kostenlosem Battle Pass für World of Warcraft: Dragonflight, sind schon jetzt einige Details bekannt. Dieser erwartet uns der Roadmap zufolge noch in diesem Winter, ebenso wie die zuvor angeführten neuen Inhalte.Letztes aktuelles Video: Ankündigung Cinematic