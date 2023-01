World of Warcraft: Dragonflight: Neues Update kommt am 25. Januar - Was hat es zu bieten?

WoW: Dragonflight – Hier kommt der Handelsposten

Neues Ursturmereignis mit epischen Ausmaßen

Endlich frische Transmog-Optionen

Schon am 25. Januar ist es so weit und World of Warcraft: Dragonflight bekommt ein neues Update. Dieses wartet mit Neuerungen verschiedenster Art auf seine Spieler.Zum Beispiel feiert der Handelsposten mit Patch 10.0.5 seinen Einzug und belohnt künftig besonders aktive Abenteurer. Darüber hinaus erwartet uns ein neues Ursturmereignis und einige Anpassungen am Transmogrifikationssystem von World of Warcraft: Dragonflight.Zwar öffnet er seine Pforten erst am 1. Februar, aber schon mit dem neuen Update findet der Handelsposten seinen Weg ins Spiel. Als frisches Feature ermöglicht er es Spielern von World of Warcraft: Dragonflight künftig, monatliche Aktivitäten abzuschließen, bei der es eine neue Währung zu verdienen gibt.Diese können wir dann direkt wieder gegen kosmetische Gegenstände, Haustiere und sogar Reittiere am Handelsposten, der sich in den Hauptstädten der Allianz und der Horde befindet, eintauschen. Jeden Monat kommen nicht nur neue Items in das Angebot des Postens, sondern er versorgt euch auch mit abwechslungsreichen Aktivitäten. Wer genauer wissen möchte, was es mit dem "kostenlosen Battle Pass" von World of Warcraft: Dragonflight auf sich hat , erfährt an anderer Stelle mehr.Mit dem "Zorn des Sturms" zieht ein neues Ursturmereignis in Azeroth auf. Angesiedelt in der Zukunft der Primalisten ziehen jene ihre stärksten Streitkräfte zusammen, um ihre finsteren Pläne zur Herrschaft über die World of Warcraft in die Tat umzusetzen.So sind wir dazu gedrungen, uns mit mutigen Abenteurern zusammenzuschließen und die Portale der Primalisten zu versiegeln, während wir mächtige Monster bezwingen. Alle fünf Stunden beginnt das Event und um daran teilzunehmen, begebt ihr euch zum Portal des Temporalen Konflux in Thaldraszus, wenn es aktiv ist.Zur Belohnung winken Essenzen des Sturms, die gegen Belohnungen in Form des Himmelshauthornschreiters oder das Zeitverlorene Vorquinfohlen eingetauscht werden können. Darüber hinaus soll es Gegenstände geben, die euch dem Sturm standhalten lassen, wenn die Primalisten probieren, ihren Feinden ordentlich zuzusetzen.Fashionistas kommen mit dem neuen Update von World of Warcraft: Dragonflight so richtig auf ihre Kosten, denn ab sofort ist es möglich, auch graue und weiße Items von geringer Qualität beim Zusammenstellen eines Outfits zu verwenden. Jeder der Gegenstände wird künftig beim Anlegen gebunden und kann so eurer Garderobe hinzugefügt werden.Damit öffnet sich eine ganze Reihe neuer Möglichkeiten beim Transmogrifizieren, die es künftig zu bestaunen gilt. Vor allem für Fans des großen Stylechecks, aber auch all jene, die ihren Charakter gern in modische Gewänder gehüllt sehen, dürften die neuen Optionen interessant sein.Mit einer offiziellen Roadmap für World of Warcraft: Dragonflight stellt uns Blizzard schon jetzt auf das neue Jahr 2023 ein. So verrät man uns beispielsweise, in welchen Zeiträumen die neuen Schlachtzüge ihre Pforten öffnen und welche Inhalte sonst noch auf uns warten.Letztes aktuelles Video: Ankündigung Cinematic