World Of WarCraft: Dragonflight: Neues Update schweißt Allianz und Horde noch enger zusammen

World of Warcraft: Dragonflight - Fraktionsübergreifende Gilden lassen Horde und Allianz unter einem Banner auflaufen

Wann kommt Patch 10.1?

Mit dem neuen Patch vonaktueller Erweiterung,, bringt Blizzard eine fast schon zukunftsweisende Änderung in das populäre MMORPG.Während man im Laufe der Jahre immer mehr Schnittstellen zwischen der einst blutrünstigen Horde und der sich wehrenden Allianz feststellen konnte, folgt nun der nächste Schritt, die beiden Fraktionen noch enger zusammenzuschweißen.War es in der Vergangenheit noch ein Ding der Unvorstellbarkeit, dass Allianz und Horde jemals in World of Warcraft zusammenarbeiten würden, lockerte Blizzard die Zügel der Feindschaft im Laufe der Zeit mehr und mehr. Schon vor einigen Jahren verbündeten sich Orcs und Menschen, Untote und Nachtelfen, Zwerge und Tauren, um wesentlich bösartigere Bedrohungen als den ursprünglichen Feind aus Azeroth zu verbannen.Im vergangenen Jahr dann der Wendepunkt: Blizzard ermöglicht es, WoW-Spielern in Dungeons und Schlachtzügen gemeinsame Sache zu machen - völlig unabhängig davon, für welche Fraktion sie sich bei der Charaktererstellung entschieden haben. Mit dem neuen Patch 10.1 geht man sogar noch weiter: Künftig wird es fraktionsübergreifende Gilden geben, so dass ihr mit euren Freunden gemeinsam unter einem Dach spielen könnt, völlig gleich, ob ihr euch eher der Allianz oder der Horde angehörig fühlt.Bei dem Feature handelt es sich aber auch um eine optionale Einstellung, sodass ihr nicht gezwungen seid, mit dem einst so verhassten Feind künftig das Brot zu brechen. Habt ihr und eure Gilde es also lieber klassisch, deaktiviert die Funktion ganz einfach. So möchte Blizzard gewährleisten, dass man sich nicht zu weit von der anfänglichen Story entfernt und der vermeintlich freundschaftliche Umgang unter den Fraktionen von jedem so hingenommen werden muss.Dennoch eröffnen sich der Welt der Kriegskunst damit völlig neue Möglichkeiten beim gemeinsamen Spielen: Ihr tragt künftig beim Bezwingen brachialer Bosse nicht nur das gleiche Banner auf eurem Wappenrock, sondern profitiert darüber hinaus auch von den vielen Vorteilen einer Gildengemeinschaft, sei es vom Reparieren über die geteilte Kasse bis hin zum Quatschen mit der Community über den Ingame-Chat.Manche Funktionen stecken noch in den Kinderschuhen, was bedeutet, dass der neue Patch für World of Warcraft: Dragonflight noch einmal einigen Tests unterzogen werden muss. Schon jetzt ist bekannt, dass sich euer Gildenleiter für eine der beiden Fraktionen entscheiden muss, um die Angehörigkeit der Gilde zumindest auf dem Papier festzulegen und so gemeinsam errungene Erfolge oder Händler einheitlich zu halten.Außerdem können Gildenmitglieder der jeweiligen anderen Fraktion dadurch nicht zu bestimmten Erfolgen beitragen. Einen konkreten Release-Termin gibt es derweil noch nicht für Patch 10.1, allerdings, dass es noch im Frühjahr 2023 so weit sein soll.Letztes aktuelles Video: Ankündigung Cinematic