Im Rahmen der Liveshow "Sega Central" enthüllte der Entwickler, dass Sonic Origins am 23. Juni 2022 für PC und Konsolen erscheinen wird.Denn an diesem Datum feiert Sonic the Hedgehog bereits seinen 31. Geburtstag. Die Sammlung Sonic Origins enthält neben Sonic 1, 2, 3 & Knuckles auch Sonic CD. Der Trailer zeigt Eindrücke der neuen animierten Zwischensequenzen, sowie der Framerate von 60FPS und dem 16:9 Bildformat.Mit dabei sind auch unterschiedliche Modi, wie der Klassik- und Jubiläumsmodus, Boss-Rush und das Museum.