F1 22: Creative Director äußert sich im Interview zu den zwei neuen Features

Lee Mather, der kreative Kopf hinter der kommenden Rennsimulation F1 22, erklärt im Interview mit Gaming Bolt, was es mit den neuen Features F1 Life und Supercars auf sich hat.Schon bald ist es wieder soweit: Die Ampel springt auch für die Formel-Eins-Fans auf grün, die weder über eine Rennlizenz noch über etliche Millionen auf dem Konto verfügen. Anfang Juli erscheint mit F1 22 eine neue Auflage des virtuellen Rennspektakels. Natürlich wird vor dem offiziellen Releasen für die Konsolen und den PC schon einmal der Motor angelassen, beziehungsweise der PR-Hype-Train ins Rollen gebracht.In einem aktuellen Interview mit Gaming Bolt erklärt Lee Mather die beiden neuen Spielmodi F1 Life und den Einsatz der Supercars im Spiel. „Der neue F1 Life-Standort gibt den Spielern einen Raum, den sie ihr Eigen nennen können. Sie können das Erscheinungsbild des Bereichs anpassen. Jedes Mal, wenn sie das Spiel starten, betreten sie ihren eigenen F1 Life-Standort“, erklärt der Senior Creative Director von Codemasters. Weiter führt er aus: „Innerhalb dieses Bereichs können sie ihre Freunde sehen, die F1 spielen, und dies erstreckt sich auch auf den Standort der Multiplayer-Lobby, wo andere Rennfahrer innerhalb des Standorts zu sehen sind. Bei F1 Life geht es vor allem darum, den Spielern die Möglichkeit zu geben, ihr Spiel anzupassen und zu personalisieren und ihre Errungenschaften und ihren Stil zu präsentieren.“Das sagt jetzt erstmal nicht allzu viel aus, sondern klingt einfach nach einem Bereich, der bei anderen Spielen mit „My…“ anfängt. Spannend zu sehen, wie es sich dann im fertigen Spiel wirklich macht.Das gilt auch für den Einsatz der neuen Supercars. Denn in F1 22 könnt ihr neben den Formel Eins Boliden auch ein paar Supersportwagen über den Asphalt jagen. Dazu erklärt Mather: „Sie sind eine großartige Pause zwischen den intensiven F1-Rennen. Sie sind auch ein nettes Belohnungsobjekt, das Spieler freischalten können, wenn sie im Spiel vorankommen. Und natürlich wollte unser Handling- und Physikteam neben all den Änderungen, die vorgenommen werden, um das Handling der neuen Formel-1-Autos von 2022 zu reproduzieren, wirklich zeigen, was sie können.“Kann die Fahrphysik hier an den aktuellen Konsolen-Klassenprimus Gran Turismo 7 heranreichen? Wir werden es sehr bald erfahren.F1 22 erscheint am 01. Juli für PC, Xbox One, PS4, PS5 und Xbox Series S|X.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer