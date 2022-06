F1 22: Trailer stellt die neuen Features vor

Der Release der Rennsimulation F1 22 naht mit großen Schritten, schon bald dürfen wir selbst ins Geschehen der aktuellen Saison eingreifen. Mit welchen neuen Features zu rechnen ist, zeigt ein neuer Trailer.Ab dem 01. Juli springt die Ampel auf Grün für alle Freunde einer gepflegten Runde im Cockpit eines F1-Boliden. Natürlich sind alle aktuellen Teams, Fahrer und Strecken der laufenden Saison enthalten. Letzteren wurden selbstverständlich auch die neuesten Layout-Änderungen verpasst.Im Trailer angekündigt, wurde der Fahrphysik ein umfangreiches Update spendiert und noch mehr auf Realismus gesetzt. So kann beispielsweise ein Boxenstopp in die Hose gehen und euch den schon sicher geglaubten Sieg kosten. Ebenfalls im Spiel enthalten sind die Sprint-Rennen und extrakurrikulare Aktivitäten außerhalb des Cockpits. Das gezeigte Material macht im Trailer bereits einen guten Eindruck, bis es an die zweite Hälfte der Feature-Übersicht geht.Wie bereits bekannt, wurde der Story Modus aus dem Vorgänger gestrichen, stattdessen gibt es nun F1 Life. Hier soll der Spieler das mondäne Leben eines Rennfahrers selber erleben können – auch am Steuer von Supersportwagen, die in F1 22 ebenfalls ihren Einstand feiern. Allerdings könnte das Einrichtungs- und Ankleide-Element vielen Fans sauer aufstoßen, denn mit dem Erleben der Faszination Rennsport hat das eher wenig zu tun und wirkt viel mehr wie ein Füller, der sich anbiedert, um bisher unerschlossene Käuferschichten zu erschließen.