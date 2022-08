F1 22: Neue, kostenlose Strecke ab dem 2. August

Creative Director ist begeistert

Codemasters übt sich im Post-Launch-Support mit kostenlosen Zusatzinhalten: Ab heute erweitert der Autodromo Internacional do Algarve, auch bekannt als Portimao, die Streckenauswahl der F1-Simulation.In der Formel-Eins-Saison 2020 und 2021 war Portimao noch ein Bestandteil des Rennkalenders, 2022 ist die berühmte Rennstrecke bekanntlich nicht mehr dabei. Nun besteht aber trotzdem die Chance, mit den für die aktuelle Saison komplett neu aufgelegten Fahrzeugen eben dort eine schnelle Runde zu drehen, oder sie Teil eines eigens erstellten Rennkalenders werden zu lassen.Lee Mather, der verantwortliche Creative Director hinter F1 22, äußert sich folgendermaßen zum kostenlosen Zusatzinhalt: "Wir wissen, dass unsere Spieler den Nervenkitzel lieben, auf mehr Rennstrecken zu fahren, und es gibt nicht viel Besseres als Portimao. Die Strecke genießt hohes Ansehen und hat eine stolze Geschichte, und unsere Spieler werden die Herausforderung lieben, mit den für 2022 entworfenen Autos zum ersten Mal auf der ehrwürdigen Strecke zu fahren."Die neue Piste soll ab dem 2. August für alle Plattformen zur Verfügung stehen. Die nächste Rennstrecke, die per Update ebenfalls einen Weg in das Spiel finden soll, ist der chinesische Shanghai International Circuit.Bereits am 12. September soll es so weit sein. Ob es in der Zukunft auch neue Spielmodi, wie etwa den von Fans gewünschten Classic-Cars-Modus, geben als kostenlose Erweiterung für F1 22 geben wird, ist aktuell noch nicht bekannt.