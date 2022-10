F1 22: Am Wochenende gratis spielbar auf allen Plattformen

F1 22: So läuft das Gratis-Wochenende ab

Weitere Gratis-Inhalte zum USA Grand Prix

Mika Häkkinen: Der zweifache Weltmeister wird als Add-on hinzugefügt, wodurch er in der My-Team-Karriere als Fahrer für das eigene Team verpflichtet werden kann.

Neue Lackierung: Passend zum Grand Prix in den USA gibt es eine "Stars and Stripes"-Lackierung, die darüber hinaus individualisierbar ist

Podiumsfeier: Bei einem Sieg kann der eigene Fahrer nun den Tanz "The Griddy" aufführen.

Am Wochenende gastiert die Formel 1 zum zweiten Mal in dieser Saison in den USA. Passend dazu lässt sich F1 22 in diesen Tagen auch kostenlos ausprobieren und Probe fahren.Das Free Weekend gilt dabei für alle Plattformen. Zudem handelt es sich dabei immer um die Vollversion, sprich es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Spielmodi oder anderer Inhalte.Auf Steam könnt ihr F1 22 vom 20. Oktober bis zum 24. Oktober, 18:00 Uhr gratis spielen. Auf den Konsolen ist die Testversion jedoch nur bis zum 23. Oktober verfügbar. Den Download gibt es wie gewohnt im Store der jeweiligen Plattform.Sollte euch F1 22 am Wochenende überzeugen und in den Bann ziehen, dann müsst ihr keine Sorgen um euren Fortschritt haben. Der Speicherstand wird nahtlos übernommen, solltet ihr euch anschließend für einen Kauf entscheiden. Praktisch, dass in der Zeit auch der Preis des Spiels reduziert ist.Und falls ihr noch vor dem Download wissen wollt, ob sich überhaupt ein Blick lohnt, dann gibt es noch unseren Test . Dort wusste F1 22 in diesem Jahr zu überzeugen, auch wenn der neue F1-Life-Modus überflüssig wirkt.Neben dem kostenlosen Wochenende verschenkt Codemasters zudem noch drei weitere Inhalte, die alle Spieler von F1 22 in Anspruch nehmen können:Alle drei Inhalte werden im Spiel über das Postsystem verschickt und müssen bis zum 7. November angenommen werden. Danach sind sie dauerhaft für das eigene Spiel freigeschaltet.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer