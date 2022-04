Epos Audio: EPOS Gaming Headset H3PRO Hybrid wird bunter

latenzfreie Verbindung über ein Dongle

Active Noise-Cancelling

bis zu 30 Stunden kabelloses Gaming mit geringer Latenz

hohe Audioqualität für Spiele auf PC & Konsolen

Edelstahlschieber im Kopfbügel, anpassbare Hörmuscheln, austauschbare Ohrpolster

jetzt neu in den Farben "Ghost White" und "Racing Green", zusätzlich zu "Sebring Black"

EPOS verspricht High-End-Audiolösungen für Unternehmen und Gamer, uns interessiert tendenziell letzterer Punkt. Das erst Ende 2021 erschienene, 280 Euro teure Headset H3PRO Hybrid gibt es jetzt in neuen Farben.Das wäre allein vermutlich noch keine Meldung wert, wir hatten aber bislang noch nie über dieses kleine Stück Technik berichtet. EPOS? Ja, genau! Die Firma entstand laut eigener Aussage "aus einem ehemaligen Joint Venture zwischen dem Audiospezialisten Sennheiser und dem dänischen Hörtechnologie-Konzern Demant."Und neben besagten Audiolösungen für Geschäftskunden bieten die Dänen eben Headsets für Spieler an. Das EPOS H3PRO Hybrid erschien im letzten November, kostet stolze 280 Euro und kokettiert mit Kompatibilität zu Computer, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Switch. Weil es nicht nur über Dongle und Bluetooth mit Audioquellen kommuniziert, sondern auch einen herkömmlichen 3,5mm-Klinkenstecker mitbringt...Laut Pressemitteilung punktet das Headset mit: