Disney Speedstorm: Disney-Funracer erscheint für alle Konsolen & PC

Disney Speedstorm wird ein Free-to-Play-Spiel, sieht aber nicht uninteressant aus. Den Release-Termin bleibt uns Gameloft noch schuldig, dafür sind jetzt alle Systeme bekannt, für die der Titel erscheint.Im Februar erst hatte Gameloft (Barcelona), bekannt für die nicht immer hervorragende, aber doch recht erfolgreiche Asphalt-Rennspielserie, sein nächstes Spiel enthüllt : Disney Speedstorm. Einen mit Disney- und Pixar-Stars bestückten Funracer, der einmal quer durch die berühmten Universen der Vorlagen brettern will.Disney Speedstorm erscheint in diesem Jahr und kommt mit einem Free-to-Play-Modell. Und ja, dann dürfen wir uns vermutlich auf saftige bepreiste Charakter- und Customizing-Pakete einstellen. Nichtsdestotrotz hinterlassen die ersten Videos einen vielversprechenden Eindruck. Wer freilich einen würdigen Herausforderer für Mario Kart erwartet, wird vermutlich enttäuscht - doch am Genre-König haben sich in den letzten 25 Jahren unzählige Konkurrenten die Zähne ausgebissen...Im Cockpit sitzen u.a. Jack Sparrow, Mulan, Micky Maus, Sulley und das Biest, es geht über die Hafendocks aus Fluch der Karibik, die große Mauer aus Mulan und den Urwald aus dem Dschungelbuch (siehe obiges Video). Drifts, Power-Ups, Sprungbooster und Beschleunigungsstreifen - Gameloft scheint kein offensichtliches Funracer-Klischee auszulassen. Die Entwickler versprechen Cross-Plattform-Rennen, mehrere Multiplayer-Modi und, wenig überraschend, einen nicht versiegenden Strom an Zusatzinhalten, wie eben Fahrern oder Strecken.Disney Speedstorm erscheint noch in diesem Jahr für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch und PC – außer ein paar zu schnell geschnittenen Sekunden Rennaction lässt sich dem jüngsten Trailer (unten) immerhin das entnehmen.