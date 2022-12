Disney Speedstorm: Funracer verschiebt sich auf 2023

Disney Speedstorm: Release verschoben, um Qualität sicherzustellen





Funracer mit Disney- und Pixar-Charakteren

Wer gehofft hat, noch in diesem Jahr mit Disney Speedstorm rund um die Feiertage Zeit verbringen zu können, wird enttäuscht: Der Fun-Racer von Disney und Gameloft verschiebt sich auf das nächste Jahr.Das bestätigen die beiden Firmen auf der offiziellen Spielwebseite , nachdem bis zuletzt an einem Release in diesem Jahr festgehalten wurde. Nun wird Disney Speedstorm aber erst 2023 den PC, die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S und Nintendo Switch erreichen.Der Grund für die Verschiebung ist dabei wie so oft, dass die Entwickler noch nicht gänzlich zufrieden mit der Qualität sind. Die zusätzliche Entwicklungszeit soll nun dafür genutzt werden, um die eigenen Erwartungen zu erfüllen und Spielern in naher Zukunft ein umfangreiches Rennspiel liefern zu können.Schließlich wolle man ein "rasantes und wettbewerbsorientiertes Rennerlebnis" bieten, welches auch noch in den kommenden Jahre gespielt wird. Aufgrunddessen habe man sich nach reiflicher Überlegung dazu entschieden, den weltweiten Release voerst zu verschieben.Einen neuen Termin, außer grob das Jahr 2023, gibt es derzeit aber noch nicht. Wann also genau mit einer Veröffentlichung zu rechnen ist, bleibt abzuwarten.Im selben Atemzug bedanken sich die Entwickler noch bei den Spielern, die an der letzten Beta teilgenommen haben, und für das zahlreiche Feedback. In den nächsten Wochen soll es regelmäßig Updates geben, die über den aktuellen Spielfortschritt informieren. Wahrscheinlich folgt dann auch alsbald ein genauer Releasetermin.Wer noch nicht von Disney Speedstorm gehört hat: Bei dem Rennspiel handelt es sich um einen Funracer im Geiste von Mario Kart, bei dem jedoch sämtliche Charaktere und Rennstrecken aus dem Disney- und Pixar-Universum stammen. Zu Beginn werden unter anderem Micky Maus, Captain Jack Sparrow, Mulan und weitere Berühmtheiten des Disney-Katalogs vertreten sein.Letztes aktuelles Video: Trailer