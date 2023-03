Disney Speedstorm: Disneys Mario-Kart-Konkurrent rast im April in den Early Access

Disney Speedstorm: Drei verschiedene Gründerpakete

Early Access zu Disney Speedstorm

Rennfahrer: Micky Maus & Donald Duck

zusätzlicher Rennfahrer eurer Wahl

4.000 Token (Ingame-Währung)

2 Golden Pass Credits

Exklusiver Gründungsmitglied-Rennanzug für eure drei Rennfahrer

Exklusive Kart-Lackierung für eure drei Rennfahrer

Exklusives Gründermotto und Avatar

Early Access zu Disney Speedstorm

Rennfahrer: Micky Maus, Donald Duck & Mulan

zusätzlicher Rennfahrer eurer Wahl

7.000 Token (Ingame-Währung)

2 Golden Pass Credits

Exklusiver Gründungsmitglied-Rennanzug für eure vier Rennfahrer

Exklusive Kart-Lackierung für eure vier Rennfahrer

Exklusives Gründermotto und Avatar

Early Access zu Disney Speedstorm

Rennfahrer: Micky Maus, Donald Duck, Mulan, Herkules & Captain Jack Sparrow

zusätzlicher Rennfahrer eurer Wahl

12.000 Token (Ingame-Währung)

3 Golden Pass Credits

Exklusiver Gründungsmitglied-Rennanzug für eure sechs Rennfahrer

Exklusive Kart-Lackierung für eure sechs Rennfahrer

Exklusives Gründermotto und Avatar

Räder und Flügel für das Donald Duck-Kart

Micky, Goofy und Captain Jack Sparrow lassen die Reifen durchdrehen:nähert sich seinem vorzeitigen Release. Entwickler Gameloft gibt mit einem Trailer bekannt, wann der Startschuss für denfällt.Nachdem der, steht nun fest: Amwird Disney Speedstorm fürerscheinen. Allerdings noch nicht als Vollversion, sondern vorerst nur im Early Acces Format, ganz ähnlich wie beiObwohl Disney Speedstorm als Free2Play-Spiel geplant ist, wird der Early Access Geld kosten. Gemäß Gameloft wird es am 18. April drei verschiedene Gründerpakete geben, die sich preislich und inhaltlich voneinander unterscheiden – insbesondere bei den freigeschalteten Rennfahrern und der enthaltenen Ingame-Währung. Darüber hinaus gibt es je nach Version spezielle kosmetische Items.Alle Pakete werden ab dem 18. April in den jeweiligen Stores der Plattformen erhältlich sein. Auf dem PC könnt ihr dabei sowohl auf Steam als auch im Epic Games Store loslegen, sofern euch die Rennspiel-Lust packt und ihr nach etwas Abwechslung zusucht.Für Gameloft ist es bereits das zweite Disney-Spiel, an dem der französische Entwickler sitzt. Erst im letzten Jahr veröffentlichte das Team mitLetztes aktuelles Video: Trailer