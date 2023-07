Disney Speedstorm: Release der Vollversion im September als Free2Play-Spiel

Disney Speedstorm: Gründerpakete nicht mehr lange erhältlich

Seit April befindet sichim Early Access, aber bald rast die Konkurrenz fürauf den finalen Release zu. Schon im September soll der Arcade-Racer für PC und Konsolen als Vollversion erscheinen und wird wie zuvor angekündigtwerden.Genauer gesagt fällt der Startschuss amfür Disney Speedstorm, und zwar auf dem, derund der– also allen gängigen Plattformen. Bis dahin soll auch inhaltlich noch ein wenig zugelegt werden, während man sich spielerisch beim Entwickler Gameloft Barcelona auf der richtigen Seite wähnt."Seit dem Start des Early Access haben wir wertvolles Feedback und Unterstützung von Spielern erhalten, die entscheidend dazu beigetragen haben, Disney Speedstorm zu dem unglaublichen Rennerlebnis zu machen, welches es heute ist", heißt es von Aska Suzuki, Game Manager bei Gameloft, in einem Blogeintrag . Mit der Umstellung auf ein Free2Play-Modell ab September sollen dann noch mehr Gamer einsteigen und kooperative sowie kompetitive Rennen austragen können.Bis dahin können interessierte Spieler aber noch die Gründerpakete kaufen, die sofortigen Zugang zur laufenden Early-Access-Phase und weitere Extras beinhalten. Die sind aktuell auch auf allen Plattformen angesichts eines Angebots im Preis reduziert.Wie die Monetarisierung im finalen Spiel im Detail ausfällt, bleibt derzeit noch abzuwarten. Schon jetzt steht fest, dass Disney Speedstorm über ein Battle-Pass-System verfügt und ihr zusätzlich kosmetische Gegenstände für Echtgeld erwerben könnt. Eine finale Preisgestaltung existiert derzeit aber noch nicht.Neben Disney hat sich in diesem Jahr auch Lego in die Welt der Arcade-Racer (wieder) vorgewagt. Warum der Versuch jedoch nicht auf ganzer Linie zu überzeugen wusste, erfahrt ihr