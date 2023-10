Disney Speedstorm: Leakt verrät kommende Fahrer und Seasons des Fun-Racers

Disney Speedstorm: Diese Fahrer landen laut Leak im Mario Kart-Konkurrenten

Anna

Elsa

Hans

Kristoff

Olaf



Arielle, die Meerjungfrau



Arielle

Eric

Triton

Ursula



Nightmare Before Christmas



Dr. Finkelstein

Jack Skellington

Oogie Boogie

Sally



Neben den drei Seasons mit ihren Fahrern, sollen einige Charaktere des Leaks unabhängig von ihren Franchises erscheinen. Dazu zählen beispielsweise Oswald der lustige Hase und Ortensia aus dem Cartoon-Klassiker von 1927, sowie die beiden Roboter Wall-E und Eve aus dem Animationsfilm Wall-E: Der Letzte räumt die Erde auf. Spätere Seasons, aktuell noch ohne Details zu den jeweiligen Fahren, werden laut Leak unter anderem Ralph reichts, Alles steht Kopf und Tron umfassen.



Falls euch nach einer Runde Disney Speedstorm eher der Sinn nach realistischerem Racing steht, schaut doch mal bei unserer Monatsübersicht zu den neuen Spielen im Oktober Forza Motorsport



Währendmit der für den Winter geplanten letzten DLC-Welle langsam, aber sicher in den wohlverdienten Ruhestand düst, ist der Konkurrentvor kurzer Zeit aus dem Early Access gerast.Derist seit vergangenem Donnerstag endlich vollständig erschienen und hat damit auch den Startschuss für die vierte Saison gegeben, die sich vor allem um Aladdin dreht. Mit dem Titelhelden des gleichnamigen Films, Jasmin, dem Dschinni und Jafar steigen vier neue Fahrer in die virtuellen Wagen und einverrät schon jetzt,Der Leaker AusilMV hat offenbar fleißig in den Dateien von Disney Speedstorm geschnüffelt und teilt auf Twitter nun mit, auf welche Ergebnisse er dabei vermeintlich gestoßen sein will. Durch diegibt es zwar schon eine offizielle Bestätigung zu der ein oder anderen im Leak genannten Season, längst aber nicht zu allen, geschweige denn zu den einzelnen Charakteren. Haltet eure Vorfreude zu den folgenden,also lieber noch im Zaum: