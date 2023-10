Disney Speedstorm: Kolumne: Wenn Mikrotransaktionen auf Liebe zum Disney-Universum treffen

Disney Speedstorm: Shards hier...

Darf bei keinem Free2Play-Spiel fehlen: Eine alternative Währung für Echtgeld.

90 Prozent Rabatt und dennoch werden noch etwa 8 bis 9 Euro fällig – diese Angebotstaktik kennt man nur zu gut von Mobile-Spielen.

... Shards da, Shards überall

Je mehr Shards, desto höher die Stufe und desto besser die Items. Was für eine unfaire Gestaltung.

Was ist mit Cosmetics?

Coole kosmetische Gegenstände? Die gibt es nicht. Stattdessen verschiedene Rennanzüge. Wie Spannend.

Dabei könnte es so gut sein!

Spätestenshat es allen bewiesen: Das Franchise ist ein unfassbarer Gigant. Wenig überraschend, dass mittlerweile auchein Stück vom saftigen Kuchen abhaben möchte und auf dem Blatt Papier klingt ein eigener Kart-Racer auch gar nicht schlecht. Immerhin ist der Marken-Tresor desriesig und bietet unfassbar viel Potenzial für spannende Strecken.Das Endprodukt?vom französischen Studio, das einige vielleicht von ihren unzähligen Smartphone-Spielen kennen, wie etwa der- oder-Reihe. Aus dieser Zeit hat das Unternehmen so einiges über Mikrotransaktionen gelernt – und nutzt diese Erfahrung, um aus einem an und für sicheinezu kreieren, in der man mehr mit Grinden statt Driften beschäftigt ist.Seit demist Disney Speedstorm als Free2Play-Spiel fürundverfügbar, nachdem es etliche Monate im Early Access verbrachte. Beim Finanzierungsmodell sollten natürlich schon die ersten Alarmglocken schrillen, aber ich dachte mir gutmütig:ergibt schon Sinn, da verkaufen sie schlussendlich teure Cosmetics für Micky, Donald, Aladdin, Hercules und all die anderen Disney-Helden der Vergangenheit und Gegenwart.Was soll ich sagen? Weit gefehlt! Wenn es doch nur irgendwelche Kostüme wären, mit denen Gameloft und Disney an meine Brieftasche wollen. Stattdessen dreht sich dasvon Disney Speedstorm darum,zu sammeln, um den bevorzugten Fahrer zu leveln, seine Werte zu steigern und ganz unabhängig vom fahrerischen Können stärker als alle anderen werden zu lassen. All das natürlich so schön langsam, dass man stets mit Angeboten geködert wird, um den Fortschritt ein kleines bisschen zu beschleunigen.Ich versuche das Konzept einmal ein wenig zusammenzufassen: Charaktere, sofern ihr sie nicht wie Donald oder Micky Maus im Rahmen des Tutorials gratis bekommt, müssen in Disney Speedstormwerden. Die erhält man in homöopathischen Dosierungen über verschiedene Singleplayer-Rennoptionen oder, indem man mit einem Charakter einiges an Zeit im Mehrspieler-Modus verbringt. Alternativ steht der Weg über den, hier Golden Pass genannt, oder überbereit. Ich muss wahrscheinlich niemanden erzählen, dass die Investition in solche Kistchen ein absolutes Geldgrab sein kann, aber der Weg steht einem dennoch offen.Die dritte Alternative ist verschiedene Pakete für Echtgeld zu erwerben, wie derzeit etwa Hercules. Der griechische Halbgott aus dem gleichnamigen Disney-Zeichentrickfilm von 1997 wird derzeit im Shopangeboten – das entspricht einem Wert von etwa 16 bis 17 Euro. Übrigens ist er nur so "günstig", weil das Paket mit einem Rabatt von 50 Prozent angeboten wird und das nur in einem zeitlich begrenzten Rahmen. Auch andere Pakete werden so als verlockendes Angebot getarnt, etwa das Dschafar-Megapaket mit gleich stolzen 90 Prozent Rabatt! Eine Taktik, die man nur zu gut von zahlreichen Smartphone-Spielen kennt.Gut, das Freischalten von neuen Charakteren machen Spiele wieodernicht zwingend anders. Allerdings kauft ihr bei Disney Speedstorm mit dem Paket nicht direkt den Charakter, sondern zehn spezifische Shards. Mit diesem könnt ihr nun Hercules freischalten, allerdings gerade einmal auf. Für weitere Upgrades benötigt es mehr Shards, die ihr über den Grind bekommt, oder in dem man mit Geld ein kleines bisschen nachhilft.Das besonders perfide? Die Upgrades sind richtig wichtig, denn zum einen verfügt jeder Fahrer über eine, die man erst auf Stufe 2 bekommt. Zum anderen verbessern sich mit jedem Levelaufstieg die Items, die der Charakter wie in Mario Kart über Boxen auf der Strecke einsammelt. Ein Beispiel: Jasmin kann aus denerhalten, was in etwa dem klassischen roten Pilz entspricht, also mich demnach auf der Strecke kurz beschleunigt. Auf der ersten Stufe funktioniert das nur über eine "überdurchschnittliche Distanz", auf der höchsten Stufe wird daraus die "längste Distanz". Ähnlich ergeht es allen anderen Fähigkeiten, wie dem Schutzschild oder dem Schuss, die mit jeder weiteren Stufe immer besser werden.Damit aber nicht genug, denn ihr könnt eure Charaktere nicht nur über die Shards stärker werden lassen. Mithilfe von verschiedenen Materalien könnt ihr die, von Höchsttempo bis Kampf, verbessern. Insgesamt gibt es bislangund für jeden Aufstieg benötigt es immer mehr, immer seltenere Materialien.An dieser Stelle ist noch immer nicht das Ende der Stoßstange erreicht. Es gibt zu allem Überfluss noch die, die ebenfalls mithilfe von Shards freigeschaltet und verbessert werden müssen, um die stärksten Boni zu erhalten. Insgesamt könnt ihr pro Fahrerhinzufügen. Wo gibt es die Shards? Ihr wisst es: Über Lootboxen oder wenn sie mal per Zufall im Shop landen, wo man sie dann mithilfe der saisonalen Währung oder eben Echtgeld kaufen kann.Wer seine Kreditkarte partout nicht belasten will, kann all diese Verbesserungen dennoch erhalten, aber der Weg dahin ist unendlich zäh. Es dauert erfahrungsgemäß relativ lang und dürfte, wenn man mehr als nur einen spezifischen Fahrer zu Bestwerten bringen möchte,kosten. Schließlich kommt es im Mehrspieler-Modus schon mal vor, dass man gegen Fahrer gematcht wird, die aufgrund ihrer höheren Stufe schlicht schneller sind und man nur, wenn sie sich wirklich sehr dumm anstellen oder einen Disconnect erleiden, gewinnen kann. Das nenne ich doch mal ein "faires Prinzip".Achja, ich sprach ja eingangs davon, dass ich eigentlich statt diesem Gacha-Level-Up-Kram besondere underwartet hätte. Nie wurde ich so hart enttäuscht wie in diesem Punkt. Es gibt neue Outfits für die einzelnen Fahrer, aber sie sind so ziemlichwas man bei einem Disney-Racer erwarten könnte: Langweilige, oft nur umgefärbte Rennanzüge. Aladdin mit seinem lila Oberteil? Donald als Phantomias? Hercules mit seiner bronzenen Rüstung und blauem Cape? Absolute Fehlanzeige!Stattdessen werden einfach alle Charaktere in mal mehr und mal weniger passende Sportkleidung gesteckt. Wo soll da der Reiz stecken, Geld für Cosmetics auszugeben, wenn ich doch nur die Wahl habe, ob Micky nun im blauen oder roten Anzug über die Strecke düst? Nicht einmal besondere Kart-Modelle gibt es zu kaufen! So erklärt sich mir wenigstens, warum man unbedingt so einfahren muss: Ohne die Möglichkeit von spannenden Cosmetics, gilt es eben, anderweitig Reize zu setzen. Eine für mich kaum nachvollziehbare Entscheidung.Normalerweise würde ich mittlerweile die Schulter zucken: Ein weiteres Spiel, welches sich mit seiner Monetarisierung für mich persönlich ins Aus schießt. Schade, aber die Videospielwelt dreht sich weiter,, um seine Freizeit digital auszuleben. Disney Speedstorm ärgert mich aber besonders intensiv, denn hinter all dieser frustrierenden Monetarisierung steckt an und für sich ein guter Kart-Racer, der von Menschen entwickelt wurde, die richtigesind.Die Strecken, die es bislang gibt, sind überwiegend kreativer Natur und spiegeln das jeweilige Franchise gut wider. Beifährt man zwischen Schiffen und Kanonenkugeln, beiist alles in Schwarz-Weiß gehalten und auf dengeht es über Mauern und man wird von Feuerpfeilen beschossen, wenn man nicht aufpasst. Überall gibt es kleine Details, die einem als Fan des jeweiligen Films, sofort ins Auge stechen.Untermalt wird das Ganze von einem mitunter wirklich großartigen Soundtrack, der zum Teil ausbesteht. Für sich stehend sind die Arrangements schon gut hörbar, aber im Kontext eines Kart-Racers, bei dem unfassbar viel gleichzeitig auf dem Bildschirm passiert, sind sie ein wichtiges und treibendes Element. Dazu fährt sich Disney Speedstorm überraschend, sofern aufgrund des Online-Zwangs die Server mitspielen.Unter diesen Gesichtspunkten wäre Disney Speedstorm ein wirklich gutes Spiel und eine durchaus beachtliche Alternative zu Mario Kart 8. Insbesondere dann, wenn man keine Nintendo Switch besitzt. Leider steht dasdem ganz großen Spaß im Weg. Ein kleiner Hoffnungsschimmer: In privaten Rennen kann man problemlos gegen Freunde antreten und erhält automatisch hochlevelige Rennfahrer. So kann man zumindest hin und wieder ein paar Stunden Spaß haben, ohne auch nur einen Cent ausgeben zu müssen.