Disney Dreamlight Valley: Animal-Crossing-Konkurrenz im Tal der Disney-Helden

Kochen, Gärtern, Shoppen & mehr: In Disney Dreamlight Valley erstellt ihr einen Avatar und verbringt euren Tag mit den größen Disney-Helden. Eine Kampfansage an das zweiterfolgreichste Nintendo-Spiel.Nach dem Funracer Disney Speedstorm (wir berichteten vor zwei Tagen) wildert das Team aus Entwickler Gameloft und Disney erneut in Nintendo-Gefilden: Disney Speedstorm ahmt Mario Kart 8 Deluxe nach, das mit 43 Millionen verkauften Spielen erfolgreichste Switch-Spiel (Stand: Ende 2021). Und Disney Dreamlight Valley orientiert sich klar an Animal Crossing: New Horizons , dem zweitplatzierten Titel in der Switch-Bestsellerliste (mit immer noch unglaublichen 37 Millionen verkauften Games).Was erwartet uns in Disney Dreamlight Valley? Ein buntes, einst fröhliches Disney-Potpourri-Land, das von einem dunklen Fluch überzogen wurde. Und nur du, also der selbst erstelle Spieler-Avatar, kann die virtuelle Welt wieder heile machen und dann jede Menge Spaß haben - so sieht es zumindest im Hochglanz-Trailer aus (siehe unten). Kochen mit Rémy aus Ratatouille, das Feld bestellen mit dem herzigen Wall-E, Angeln mit Goofy, Selfies schießen mit Elsa, Spazierengehen mit Timon & Pumba, Freundschaft schließen mit Woody. Außerdem, die ganz wichtigen Animal-Crossing-Komponenten: Haus-Einrichten, Shoppen, Einkleiden.All das sieht, wie der Disney-Raser auch schon, technisch ganz kompetent aus - und natürlich kommt der ganze Bumms für alle Plattformen: PC, Mac, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X|S. Schon in diesem Jahr soll eine Early-Access-Phase starten, 2023 steht dann der finale Launch an. Disney Dreamlight Valley wird ein Free-to-Play-Spiel, aller Wahrscheinlichkeit nach können wir uns also auf eine Latte von Bezahlinhalten einstellen, die uns das schöne Disney-Leben versüßen sollen.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer