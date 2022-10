Disney Dreamlight Valley: Update im Oktober – das bringt es mit sich

Disney Dreamlight Valley: Erstes Update mit Scar und großem Halloween-Event

Verbesserungen, Fixes und weitere Updates

Das große Update, das für Disney Dreamlight Valley mit frischen Inhalten von seinen Entwicklern von Gameloft angekündigt wurde, feiert seine Veröffentlichung. Doch was hat es zu bieten?Unter anderem einen tierischen Bösewicht, der Fans des Disney-Klassikers König der Löwen wohl bestens in Erinnerung geblieben sein dürfte: In Scar's Kingdom, wie das Update sich nennt, treffen wir künftig auf den namensgebenden Schurken. Darüber hinaus dürfen wir uns auf ein Halloween-Event in Disney Dreamlight Valley freuen, bei dem uns das Gruseln gelehrt werden soll.Das erste größere Update für Disney Dreamlight Valley dreht sich, wie sein Name schon verrät, also vor allem um Mufasas vernarbten Bruder, der ihn einst in den Tod stürzte, um die Krone über das Königreich der Löwen an sich zu reißen. Auch in der Lebenssimulation sorgt er für nichts anderes als Ärger. So versucht er, uns auf die dunkle Seite zu ziehen, indem wir ihm bei der Eroberung des "Pillar of Nurturing" helfen. Auch das neue Areal, das sogenannte "Sunlit Plateau", dürfen wir künftig mit ihm erkunden.Doch damit nicht genug: Als wäre Scars Einzug in das Traumlicht-Tal nicht genug allen Übels, kehren mit dem Halloween-Event noch weitere gruselige Gestalten ein. Freuen dürfen wir uns über schaurig schöne Deko-Objekte, die für die nötige Atmosphäre im Spiel sorgen sollen. Um sie freizuschalten, ist es nötig, dass wir uns mit den übleren Gestalten des Disney-Universums verbünden. Helfen wir ihnen dabei, ihre finsteren Machenschaften durchzusetzen, revanchieren sie sich dafür bei uns.Neben den neuen Inhalten, die Disneys erstes Dreamlight Valley-Update dieser Größenordnung verspricht, gibt es natürlich auch noch weniger spektakuläre, aber dafür nützliche Änderungen für die Spieler. So wurden beispielsweise einige Bugs behoben oder die Performance optimiert. Welche Verbesserungen noch dabei waren, erfahrt ihr in den offiziellen Patchnotes Und es gibt noch weitere gute Neuigkeiten: Die Entwickler von Gameloft bestätigen, dass wir uns in der Zukunft auf weitere Updates für Disney Dreamlight Valley einstellen dürfen. Wenn es konkretere Informationen zu diesen gibt, informieren wir euch natürlich wie immer zuerst. Und: Auch in Hitman 3 freuen wir uns über das Oktober-Update und erklären euch, was es zu bieten hat.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer