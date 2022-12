Disney Dreamlight Valley: Mit dem neuen Patch geht es Quest-Problemen & Abstürzen an den Kragen

Disney Dreamlight Valley: Bekannte Fehler sollen mit Hotfix behoben werden





✨Incoming Changes✨



Here's a look at some changes to expect:



✠Improved feedback for leaving Buzz Lightyear's house

✠Quest: You're My Favorite Deputy

✠Quest: The Mystery of Stolen Socks

✠Quest: The Illumination

✠Quest: A Deal With Ursula

➕More!



— Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) December 14, 2022





We'll have more details, including patch notes and exact timing, to share very soon ✨



Thanks for your patience and for being truly magical as you share your feedback with us!



In the meantime, follow our Trello for the latest updates on top issues ⤵️https://t.co/EOyC7Y5Scn



— Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) December 14, 2022

Das letzte Update für Disney Dreamlight Valley, mit dem Toy Story und Stitch ihren Weg in das Spiel fanden, wurde zuletzt von einigen Kinderkrankheiten geplagt.So kam es beispielsweise, dass betroffene Spieler Woody, Buzz oder den niedlichen Außerirdischen Stitch aufgrund einiger irritierender Bugs gar nicht in ihrem Dörfchen begrüßen durften. Gameloft kündigt allerdings nun ein Hotfix-Update für Disney Dreamlight Valley an, der sich den Problemen annehmen soll.Zwar ist noch nicht gänzlich bekannt, was das neue Update für Disney Dreamlight Valley noch so bereithält, allerdings gibt es seitens Gameloft eine kurze Liste mit bereits handfesten Fixes. Diese veröffentlichte der Entwickler über den hauseigenen Twitter-Account des Spiels:Über den weiterführenden Trello-Link im entsprechenden Post gibt es dann noch detaillierte Beschreibungen zu finden:Dort werden Bugs sowie mögliche Problemlösungen für die Animal Crossing-Alternative von den Entwicklern festgehalten, an denen man derweil aktiv arbeitet. Erst vor wenigen Wochen durften wir König der Löwen-Antagonist Scar im gruseligen Oktober-Update von Disney Dreamlight Valley begrüßen. Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer