Disney Dreamlight Valley: Entwickler Gameloft verspricht Geschenke für alle

During this morning's Premium Shop reset, we were made aware of an issue involving the bundles that were included.



Premium Shop items are intended to be exclusive to this shop, but today, two bundles included items from Scrooge's Store.



— Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) February 21, 2023





➡️If you purchased the removed bundles:

You will receive an in-game mail for each bundle you bought, reimbursing your spent Moonstones.



➡️ALL players:

You will receive an in-game mail, granting you all the items from the two removed bundles.



— Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) February 21, 2023

Gameloft kündigt an, Spielern vonkostenlose Items im Zuge einer Kompensation für den zuletzt fehlerhaften Premium-Shop zu spendieren.Außerdem sollen dabei verlorene Moonstones zurückerstattet werden. Doch nicht nur die zahlende Kundschaft soll von der Wiedergutmachung profitieren.Konkret geht es dabei um einen Fehler, bei dem im Shop der Lebenssimulation im Zeichentrick-Look Items aus Dagoberts Laden in Echtgeld-Paketen enthalten waren. Habt ihr euch für den Kauf eines dieser in Disney Dreamlight Valley entschieden, gibt es die dabei ausgegebenen Moonstones nun ganz einfach zurück. Alle anderen Spieler bekommen die fraglichen Gegenstände im Rahmen der Aktion kostenlos spendiert.Mit Erscheinen des Encanto-Updates mit dem Namen A Festival of Friendship zog der reichlich diskutierte Premium-Shop in das Traumlicht-Tal ein. Hier können die sogenannten Moonstones, die ihr in Disney Dreamlight Valley in Truhen findet, über den Season Pass freischaltet oder mit echtem Geld erwerben könnt, für Gegenstandspakete oder Kosmetika ausgegeben werden. Darunter finden sich auch Skins für euer eigenes kleines Haus.In dieser Woche fanden dann zwei frische Bundles ihren Weg in den Shop. Diese enthielten jedoch nicht die eigentlich exklusiv gedachten Gegenstände. Gameloft zufolge handelte es sich dabei um ein Versehen, weswegen man die beiden Pakete kurzerhand entfernte und durch zwei neue, dem Field Day Ensemble sowie der Art Deco Poster Collection, ersetzt hat.Mit dem von Gameloft angekündigten Entschädigungsprozess tun die Entwickler von Disney Dreamlight Valley ihr Bestes, um niemandem vor den Kopf zu stoßen und gleichzeitig die gesamte Spielerschaft teilhaben zu lassen. Über Social Media sollt ihr erfahren, wann die Ingame-Nachrichten mit den Gegenständen beziehungsweise den Moonstones rausgeschickt werden soll. Trotz der Aktion gilt der Premium-Shop unter vielen Spielern als umstritten. Die, auf welche Neuerungen wir uns in diesem Jahr sonst noch einstellen dürfen.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer