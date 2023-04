Disney Dreamlight Valley: König der Löwen-Update kommt noch diese Woche

Der König der Löwen kommt am 5. April in Disneys Dreamlight Valley





Did you miss our previously shared content roadmap? Here's a refresher on what to expect in Update 4! 👀✨ pic.twitter.com/IUaN34kVAq



— Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) March 29, 2023

ein neuer Sternenpfad

neue Quests

und einige zusätzliche, aber nicht näher benannte „Überraschungen“.

Nächstes Update im Frühsommer

Das nächste große Update fürsteht vor der Tür und bringt dennach langem Warten in die Lebenssimulation. Schon in dieser Woche ist es so weit.Zwar war, nun haben wir aber auch den konkreten Termin erfahren: Am 5. April gibt es endlich neue Inhalte und wir erklären, was euch erwartet.Nachdem das König der Löwen-Update für Disney Dreamlight Valley bereits im Rahmen der Roadmap angekündigt wurde, haben die Entwickler von Gameloft jüngst über Twitter verraten, dass am kommenden Mittwoch neue Charaktere in das Traumlicht-Tal einziehen sollen. Namentlich handelt es sich dabei um Simba und Nala, die die Anzahl der Dorfbewohner damit auf ganze 25 erhöhen.Und natürlich bringt Löwenherrscher Simba sein ganz eigenes, neues Königreich mit ins Spiel, welches ebenfalls am 5. April seine Pforten öffnen soll. Darüber hinaus erwarten unsDer Sternenpfad symbolisiert den wie üblich den Battle Pass von Disney Dreamlight Valley, der mit der Premium-Währung des Spiels erworben werden muss. Dafür hält er eine ganze Reihe neuer kosmetischer Belohnungen für die Spieler bereit, die durch das Abschließen diverser Herausforderungen freigeschaltet werden können. Das Motto dieses Mal: Die Disney Themenparks.Dank der bereits angesprochenenwissen wir, dass uns spätestens im Frühsommer das nächste Update erwarten soll. Dabei steht die Überarbeitung des Vergessenen Landes auf dem Plan und eine neue Prinzessin soll ihren Weg in die Lebenssimulation mit Zeichentrick-Charme finden.Fans spekulieren derweil darüber, um welchen Charakter es sich dabei genau handeln könnte. Die Formulierung in der Roadmap lässt jedoch darauf schließen, dass Vanellope von Schweetz aus „Ralph reichts“ gemeint ist. Simba und Nala sind übrigens nicht die einzigen Charaktere aus dem König der Löwen, über die sich Fans des Klassikers freuen durften. Mit einemein.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer