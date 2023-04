Disney Dreamlight Valley: Kostenlose Twitch-Drops mit König der Löwen-Update erhalten

Disney Dreamlight Valley: So gibt es die Gratis Twitch-Drops

Micky Maus Stirnband – freigeschaltet nach 15 Minuten zuschauen

Gaming-Laptop – freigeschaltet nach zusätzlichen 30 Minuten zuschauen

Gaming Stuhl – freigeschaltet nach zusätzlichen 45 Minuten zuschauen

Gaming-Hoodie – freigeschaltet nach zusätzlichen 60 Minuten zuschauen

Weitere Updates und Multiplayer

Das nächste große Inhaltsupdate fürsteht bevor und Disney und Entwickler Gameloft wollen das intensiv feiern. Aus diesem Grund könnt ihr schon bald über Twitchabstauben.Erstmals seit dem Release im Early Access wird es nämlich für Disney Dreamlight Valley speziellegeben. Insgesamt vier Gegenstände könnt ihr für das Spiel freischalten, sofern ihr euch ein wenig Zeit nehmt, um Twitch-Streams zu schauen.Die Aktion, die imstattfindet, läuft vomüber Twitch. Dabei könnt ihr die folgenden vier exklusiven Gegenstände erhalten, die sich einem klassischen RGB-Gaming-Thema verschreiben:Insgesamt müsst ihr demnach zweieinhalb Stunden einen Twitch-Stream zuschauen, der Disney Dreamlight Valley überträgt und die Drops-Funktion aktiviert hat. Auf der Spielwebseite findet ihr eine Übersicht über die Streamer, die sich definitiv an der Aktion beteiligen.Zuvor müsst ihr jedoch noch euren Twitch-Account mit Disney Dreamlight Valley verbinden. Das funktioniert ganz einfach über eine spezielle Webseite von den Entwicklern, bei der ihr eure Konten verknüpfen könnt. Anschließend könnt ihr den Streams zusehen und eure freigeschalteten Belohnungen über euer Twitch-Inventar in Anspruch nehmen. Die Gegenstände werden euch dann im Spiel zugestellt.erscheint außerdem am 5. April für Disney Dreamlight Valley und bringt passenderweise Simbas Königreich ins Spiel. Das setzt aber noch nicht den Schlusspunkt, denn die Entwickler von Gameloft haben für 2023 noch weitere große Updates geplant.In einerhat das Team bereits angekündigt, dass im Sommer eine neue Prinzessin ihren Weg in das Traumlicht-Tal findet. Dazu wird intensiv an einem Multiplayer-Modus gefeilt, der voraussichtlich auch 2023 noch das Licht der Welt erblicken soll.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer