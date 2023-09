Disney Dreamlight Valley: September-Update bringt Belle und das Biest & frische Inhalte ins Spiel

Disney Dreamlight Valley: Die neuen Inhalte des September-Updates auf einen Blick





It's almost time for an Enchanted Adventure! See what's new in this magical update, launching tomorrow, September 13!



Stay tuned, as we'll have more to share about exact update timing tomorrow morning ✨



Click below for the full patch notes ⤵️https://t.co/RTg2fFKvws pic.twitter.com/qKRgVwuHcz



— Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) September 12, 2023





Need a closer look at the upcoming Star Path? 👀 We've got you covered. pic.twitter.com/AtGPo7YPyh



— Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) September 10, 2023

Schon über ein Jahr ist es her, dass die bezauberndeaus Die Schöne und das Biest zum ersten Mal im Rahmen von Werbematerial fürzu sehen war. Nun schließt sie sich den Charakteren vonDörfchenbau-Simulation an und bringt gemeinsam mit ihrem behaarten Begleiter frische Inhalte ins Spiel.Schon heute soll das großeauf die Server gespielt werden. Wann genau, steht bislang nicht fest, allerdings ist davon auszugehen, dass es, wie auch schon zuletzt,deutscher Zeit so weit sein dürfte.Selbstverständlich versprechen zwei brandneue Gesichter im Traumlichttal auch wieder jede Menge Spaß in Form vonund coolen, die sie mit sich bringen. So haben natürlich auch Belle und das Biest eine Reihe spannender Aufgaben für euch im Gepäck, die es in Disney Dreamlight Valley zu erledigen gilt. Mit der Veröffentlichung des neuen Updates dürft ihr hinter die Tür mit dem Rosen-Symbol blicken, wo euchzu Die Schöne und das Biest erwartet.Das “verzaubernde Update”, wie es auf dem Twitter-Account von Disney Dreamlight Valley heißt, hat aber noch mehr zu bieten. Einen sehr ausführlichen Ausblick bekommt ihr, wenn ihr euch die offizielleneinmal etwas genauer anseht. So kommen beispielsweise nicht nur neue Quest-Reihen oder Gegenstände hinzu, sondern es wurde auch etwas am Gameplay geschraubt. Gerade, dass die Produktivität beim Herstellen von Wegen und Zäunen erhöht wurde, dürfte hier ein besonders spannender Punkt sein.Abgesehen davon könnt ihr euch immit dem taufrischen Dream Style für Ursula, mit dem es ihr möglich ist, ihre menschliche Form anzunehmen, auf einige Ergänzungen in Form von Quests, Outfits, Accessoires oder Möbel für euch und die Bewohner eures Dorfes einstellen. Hinzu kommt wie erwartet auch ein neuer, der die Haunted Holidays einläuten soll:Mit derstehen auch wieder die gruseligen Events, die bereits im vergangenen Jahr für Angst und Schrecken in Dreamlight Valley gesorgt haben, vor der Tür. Habt ihr sie im letzten Oktober verpasst, könnt ihr sie in diesem Jahr also endlich nachholen – passendesundinklusive. Bei dem Update handelt es sich der. Ende des Jahres soll dann die Hauptgeschichte noch um ein neues Kapitel erweitert werden.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer