Disney Dreamlight Valley: Dezember-Update mit Jack Skellington und Rapunzel

Disney Dreamlight Valley: Zeitchaos und drei neue Areale im DLC

In einem rund 30-minütigen Showcase wurden fürneue Inhalte angekündigt. So wird es neue Charaktere, Biome und einen Expansion Pass geben.Es wurde neuer Gratis-Content sowie einebis in denvorgestellt. Außerdem können sich Spieler erstmals mit bis zu drei Freunden verbinden und die Welten des jeweils anderen besuchen.Pünktlich zur Weihnachtszeit erscheint der beliebte Kürbiskopfim achten Update zu Disney Dreamlight Valley. In diesem Rahmen wird auch der Mehrspielermodus eingeführt. Ihr könntbesuchen und mit eigenen Augen sehen, wie sie ihre Täler designt haben. Zunächst ist es mit bis zu drei Freunden möglich, künftig könnte sich dieses Erlebnis jedoch noch erweitern. Der Mehrspielermodus wird laut den Entwicklern auf jeden Fall stetig weiterentwickelt.Die kostenpflichtige Erweiterung „A Rift in Time“ schickt euch derweil in eine: die Küste von Ancient’s Landing, die Wüstenwelt Glittering Dunes und den Dschungel Wild Tangle. Die Hauptstory in diesem DLC entspinnt sich um Jafar, den Schurken aus Aladdin, der das Gefüge der Zeit zu manipulieren versucht. Neue Charaktere, die euch in diesem Abenteuer zur Seite stehen, sind zunächst(„Wall-E“) und(„Die Schöne und das Biest“). Mit der königlichen Sanduhr müsst ihr versuchen, das von Jafar angerichtete Zeitchaos zu kitten.Das Showcase hat außerdem eine Roadmap – einen Ausblick auf zukünftige Inhalte – vorgestellt. So werden Anfang 2024im Dreamlight Valley auftauchen und eure Lachmuskeln strapazieren. Auch das Frühjahr hält Neuankömmlinge sowie neu erkundbare Areale bereit, bevor miteine neue Disney-Prinzessin ins Tal zieht.