Disney Dreamlight Valley: Die Monster AG kommt - neues Update mit Emojis angeteasert

Disney Dreamlight Valley: Erster Emoji-Teaser gibt Hinweis darauf, worum es im neuen Update gehen könnte





With a new update coming soon, it's about time we gave you a sneak peek at the next Star Path...



Can you guess what the following emoji might be hinting at?



🕯️🍝

🚪👁️

👩‍🦰🐍



Fans vondürfen sich freuen, denn ein neues Update steht bevor. Schon in den kommenden Wochen sollte es so weit sein, schon jetzt bekommen wir aber einendarauf geboten, was uns erwartet.Natürlich fallen Informationen dazu, wie genau sich die Inhalte, die wir mit dem neuen Patch von Entwicklerserviert bekommen, zusammensetzen, bislang mager aus. Stattdessen gibt es einen, der durchscheinen lässt, in welche Richtung es thematisch gehen soll.Ganz konkret dreht sich der Hinweis um den, der wie immer mit einigen saisonal freischaltbaren Belohnungen aufwarten dürfte. Konkretere Details spart man auch hier aus, allerdings offenbaren die über Twitter gepostetenschon einmal, welches Disney-Universum als nächstes auf dem Plan für Dreamlight Valley steht:Findigen Fans ist es vermutlich sofort aufgefallen und auch auf Twitter sind sich die Nutzer einig: Hinter den Emojis verbergen sich Anspielungen auf die, die mit ihrem ersten Film im Jahreder einerZusammenarbeit mit den Pixar Animation Studios entsprang, die Herzen großer und kleiner Kinobesucher gleichermaßen höherschlagen ließ. Die Emojis stehen dabei für, wie auch in den Kommentaren unter dem Post noch einmal ausführlicher erläutert wird.Dazu passt, dass, einer der beiden populären Protagonisten der Monster AG-Titel, bereits während des November-Showcases im vergangenen Jahr als neuer Charakter für Disney Dreamlight Valley bestätigt wurde. Gameloft erklärt schon damals im Rahmen seiner, dass das Update im späteren Verlauf des Winters 2024 erscheinen soll.Nun ist es schon bald so weit und wir können uns an der Seite von Mike, dem liebenswerten blauen Fellknäuelund ihren Freunden im Traumlicht-Tal einstellen. Was dann letzten Endes genau mit dem Update auf uns zukommt, verraten wir euch wie immer, wenn esn gibt.erst einmal Kürbiskönig Jack Skellington und Rapunzel an der Reihe.Letztes aktuelles Video: Ankündigungstrailer