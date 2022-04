Call of Duty: Modern Warfare 2: Neues CoD: Name "Modern Warfare 2" ist offiziell

The new era of Call of Duty is coming. #ModernWarfare2 pic.twitter.com/HMtv2S6Nlz



— Call of Duty (@CallofDuty) April 28, 2022

Activision und Infinity Ward bestätigen das Offensichtliche: Das nächste Call of Duty trägt den Namen Modern Warfare 2 – wir berichten, was es abseits des (gar nicht mal schicken) Logos an Neuigkeiten gibt."Die neue Ära von Call of Duty ist im Anmarsch". So ähnlich übertitelt der englischsprachige, offizielle Twitter-Account der erfolgreichsten Shooter-Serie seinen neuen Post (siehe unten). Darunter wird ein Mini-Video abgespielt, welches das Logo von Modern Warfare 2 zeigt, während im Hintergrund ganz kurz das Erkennungszeichen der Task Force 141 zu sehen war; jener Spezialeinheit, die schon im originalen Modern Warfare 2 in die Schlacht zog.Für welche Plattformen der Shooter erscheint, ist noch nicht offiziell bestätigt. An PS5, Xbox Series X|S und PC wird natürlich kein Weg vorbeiführen; und auch PS4 und Xbox One werden 2022 aller Wahrscheinlichkeit noch versorgt. Ein sehr amerikanischer PR-Move zu Call of Duty: Modern Warfare 2 fand just in Las Vegas statt: Dort konnten Draft-Anwärter der nordamerikanischen Football-Liga NFL hinter verschlossenen Türen bereits einen Blick auf das Spiel werfen, und zeigten sich mit ihren glitzernden Task-Force-141-Pins anschließend in den sozialen Netzwerken.