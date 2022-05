Call of Duty: Modern Warfare 2: Release-Date und neues Artwork veröffentlicht

Battle Pass + 50 Tier Skips

Red Team 141 Operator Pack: Ghost, Soap, Price, Fara Operators

FJX Cinder Weapon Vault

10 Hours 2XP+2WXP

GHost Legacy Pack: 12 Operator Skins & 10 Weapon Blueprints

Early Access zur offenen Beta



Außerdem fand er den Satz "Willkommen zur neuen Ära von Call of Duty. Vorbesteller des Cross-Gen-Bundles erhalten Early-Access-Zugang zur offenen Beta - zuerst auf PS4 und PS5."









Spätestens im Juni dürfte uns der Reveal-Trailer zeigen, ob an den Funden etwas dran ist.

Ein weiterer vermeintlicher Insider Tom Henderson schrieb, dass Call of Duty: Modern Warfare 2 in einem modernen Setting spielen soll. Dabei wird angeblich der Drogenkrieg kolumbianischer Kartelle thematisiert und die Task Force 141 zurückkehren.

Activision und Infinity Ward verkünden mit einem neuem Trailer das Release Date des Shooters Call of Duty: Modern Warfare 2 . Der Shooter wird am 28. Oktober 2022 erscheinen.Dabei handelt es sich um eine direkte Fortsetzung zu Call of Duty: Modern Warfare aus dem Jahr 2019. Bereits 2009 erschien ein Call of Duty: Modern Warfare 2 , beim aktuellen Titel handelt es sich jedoch um ein neues Spiel. Neben dem aktuellen Trailer wurde außerdem das offizielle Artwork enthüllt.Obwohl noch keine weiteren offiziellen Infos bekannt sind, wurden die ersten Spieler im Quellcode von Call of Duty: Vanguard vermeintlich fündig. Laut Nutzer CharlieIntel soll es drei Editonen von Call of Duty: Modern Warfare 2 geben: Standard, Cross-Gen-Bundle und eine Vault Edition. Die Vault Edition soll folgendes beinhalten: