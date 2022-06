Call of Duty: Modern Warfare 2: Leak offenbart möglichen Map-Editor

Modern Warfare II to introduce a Map Editor into Call of Duty



— Ralph (@RalphsValve) June 6, 2022

Letztes aktuelles Video: Release Date TrailerDie große Enthüllung von Call of Duty: Modern Warfare 2 steht bereits vor der Tür. In Kürze, am 8. Juni, soll uns bereits die Weltpremiere des neuesten Ablegers aus den Studios von Infinity Ward erreichen. Dennoch reißen Leaks rund um den neuen Teil nicht ab, wie ein aktuelles Gerücht hartnäckig unter Beweis stellt. Diesem zufolge soll CoD: MW 2 mit einem hauseigenen Map-Editor kommen.Der bekannte Leaker RalphsValve, der bereits in der Vergangenheit mit Leaks aus der Richtung des Franchises aufgefallen war, behauptet, dass das schon bald erscheinende Call of Duty: Modern Warfare 2 nicht nur klassische Maps aus alten Teilen, sondern auch einen waschechten Karten-Editor mitsich bringen soll.Ihm zufolge hätte Infinity Ward bereits Pläne für ein "Community-basiertes Unterfangen", um eigene Karten für CoD: MW 2 erstellen zu können, geschmiedet. Möglicherweise geht es bei dem Tool aber auch um eines, welches für Treyarchs bislang unangekündigtes neues Spiel genutzt werden könnte. Die Spieler sollen demzufolge mit Tools ausgestattet werden, um eine "bereits existierende Karte auszublocken, zu kartieren oder zu bearbeiten", heißt es weiter. Dabei liegt der Fokus auf vergleichsweise einfach zu bewerkstelligenden Veränderungen, die das Spielerlebnis abwechslungsreicher gestalten könnten."Modifizierte Karten werden jedem Ersteller die Möglichkeit geben, Spawn-Punkte, Ziele und Einschränkungen anzupassen" behauptet RalphsValve. Dazu gehören ebenso Features, die "die Szenerie eines Levels und seine individuellen Eigenschaften, wie Kisten und Container, komplett zu verändern."Zwar hat RalphsValve in der Vergangenheit relativ präzise Aussagen getroffen, jedoch sollte das aktuelle Call of Duty: Modern Warfare 2-Leak dennoch mit Vorsicht genossen werden. Stimmen die Gerüchte, so können wir uns auf beliebte Karten wie Terminal, Highrise oder auch Shipment, eine der beliebtesten Maps des ursprünglich vierten Teils, Call of Duty: Modern Warfare , im neuesten Ableger einstellen.Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober für den PC und die Konsole von PlayStation und Xbox. Zusätzlich zur weltweiten Prämiere des Trailers dürfen wir uns nur einen Tag über eine weitere Enthüllung auf dem Summer Game Fest freuen. Schon jetzt genießt das Spiel einen unglaublichen Hype, an dem prominente Gesichter wie Steve Aoki oder Pete Davidson nicht ganz unbeteiligt sind.