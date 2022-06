Call of Duty: Modern Warfare 2: Offizieller Ankündigungs-Trailer ist da, Spielszenen auf dem Summer Game Fest

Nach vielen Leaks rund um Call of Duty: Modern Warfare 2 ist jetzt der offizielle Ankündigungstrailer zum Shooter von Infinity Ward gelandet.





Kartelle und Terroristen

Erste Spielszenen auf dem Summer Game Fest

Eine erste Vorstellung längerer Spielszenen aus Call of Duty: Modern Warfare 2 soll es am 9. Juni um 20:00 auf dem Summer Game Fest geben. Das jedenfalls wurde über den offiziellen Twitter-Account der Veranstaltung bekanntgegeben.





Der gibt zugegebenermaßen noch wenig Einblick, wohin es die Task Force 141 im Kampf gegen Terroristen und andere Bösewichte wirklich verschlägt. Laut den Kollegen der Gamestar , die Infos von einem Preview-Event Anfang Juni verarbeiten, geht es wie von Leakern bereits vermutet gegen Drogenkartelle, die mit den Terroristen unter einer Decke stecken.Dabei kämpft man sich wie bei Call of Duty üblich rund um die Welt, um den bösen Buben das Handwerk zu legen. Infinity Ward baut dabei auf eine erweiterte Engine von Modern Warfare auf, die in Zukunft wohl auch für alle anderen Call of Duty-Teile zum Einsatz kommen soll.