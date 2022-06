Call of Duty: Modern Warfare 2: Bleihaltiger Einsatz auf Bohrinsel gezeigt

Nach dem wild geschnittenen Enthüllungstrailer zeigt uns Infinity Ward eine lange Szene aus dem Spiel: Der Einsatz "Dark Water" führt die Soldaten auf eine Bohrinsel, wo reichlich Feinde erschossen werden.Der Schauplatz der gezeigten Mission ist eine Bohrinsel im Golf von Mexiko – dort lagert angeblich eine tödliche Fracht, die "einen globalen Konflikt auslösen könnte": Der Task Force 141 aus dem Spiel sollen Informationen vorliegen, dass an Bord der schwimmenden Insel Raketen versteckt sind. Was also tun? Natürlich wird ein Team aus Soap, Ghost und – ganz neu – mexikanischen Spezialeinheiten ausgesandt, um dort unter den bösen Buben aufzuräumen.Die knapp acht Minuten an echten Spielszenen könnt ihr euch im Video unten reinpfeifen – gebt uns in den Kommentaren gerne Bescheid, falls ihr dort irgendwas erspäht, dass es so ähnlich nicht schon in zig Call of Dutys gegeben hat. Natürlich sieht die Action erstklassig choreografiert aus, natürlich haben die Entwickler von Infinity Ward ein Händchen dafür, wie man taktisch aussehendes Special-Force-Vorgehen dramatisch inszeniert, trotzdem wirkt die gezeigte Mission auf mich recht austauschbar. Eine große Prise aus "Crew Expendable" aus dem allerersten Modern Warfare , dazu eine Prise der Favela-Kämpfe aus MW2 . Als es in den neuen Spielszenen zwischen sich verschiebenden Frachtcontainern heiß hergeht, regnet das Blei ähnlich wie in Brasilien auch von oben auf die CoD-Soldaten.Wir sehen ein bisschen taktisches "Zwei links, drei rechts", brutal ratternde Gewehre, schnell und professionell erlegte Terroristen. Dazu übers Deck schwappendes Wasser und peitschenden Regen. Nach einigen Salven scheinen die Einsatzkräfte am Ziel, nur um den Container dann natürlich leer vorzufinden, weil die Staatsfeinde wieder einen Schritt voraus waren. Gähn. Das abschließende Stellen der Gegner auf einem Frachter, mit der, wie eben beschrieben, imposant übers Schiff rutschenden Fracht, ist dann immerhin der technische beeindruckendste Teil einer überschaubar spannenden Demo-Mission. Da geht noch mehr, Infinity Ward!