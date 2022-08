Call of Duty: Modern Warfare 2: Neue Multiplayer-Map im Shoothouse-Style enthüllt

Farm 18 vorgestellt: So wird die neue CoD MW 2-Map aussehen

Weitere Informationen zum Multiplayer-Modus bereits bekannt

Infinity Ward, das Entwicklerteam hinter Call of Duty: Modern Warfare 2, enthüllt im Zuge eines neuen knappen Videos kurzerhand die neue Multiplayer-Map im Shoothouse-Style.Diese trägt den simplen Namen Farm 18 und wirkt sichtlich von einem der Fan-Favoriten aus Modern Warfare inspiriert. Was sich die Entwickler dabei gedacht haben, erklären sie euch am besten selbst."Wir haben versucht, an versteckte Trainingseinrichtungen zu denken, aber es befindet sich auch in einer industriellen Zementfabrik", erklärt Geoff Smith, Leiter des Multiplayer-Map-Designs von Call of Duty: Modern Warfare 2. "Die Idee war, dass wir eine Art Shoothouse in die Mitte stellen", heißt es in seiner Erklärung weiter.Besonders die Action, die ein derartiges Szenario bietet, steht dabei im Vordergrund. So heißt es laut Smith weiter: "Wenn du dieses verrückte Spielchen spielen willst, kannst du in die Mitte gehen und die Action wird dich finden. Willst du dich wiederum zurückziehen und auf eine andere Art und Weise spielen, so steht es dir noch immer frei". Für letzteres seien die Außenbereiche der Karte verantwortlich.Indes äußert sich auch Ashley Thundercliffe, seines Zeichens Senior Environment Artist bei Infinity Ward, zu den Schwierigkeiten, die es mit Farm 18 zu bewältigen galt. So war vor allem das dichte Blattwerk der neuen Multiplayer-Karte eine Herausforderung. "Wenn wir es zu dicht machen, verstecken sich die Leute in den Ecken, aber wenn wir es nicht dicht genug machen, können wir die Narrative Überwucherung nicht mehr vermitteln." erklärt er im Detail. Wichtig sei es laut ihm, die "perfekte Harmonie" zu finden, die Spielern einen "schönen, realistischen Raum bietet", aber gleichzeitig ein unterhaltsames Gebiet für die Spieler darstellt.Mittlerweile kamen bereits weitere Informationen zu Call of Duty: Modern Warfare 2 ans Licht. So wissen wir beispielsweise mittlerweile, wann der Beta-Termin und das offizielle Multiplayer-Reveal von CoD: MW 2 ansteht. Außerdem enthüllten die Entwickler bereits vor einigen Tagen die erste Multiplayer-Map des neuen Call of Duty: Modern Warfare 2 . Bei ihr handelt es sich um den Marina Bay Grand Prix, der im Design einer Formel 1-Rennstrecke daherkommt.Letztes aktuelles Video: World Reveal Trailer