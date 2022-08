Call of Duty: Modern Warfare 2: Early Access-Boni offiziell bestätigt

Call of Duty: Modern Warfare 2 – Das erwartet euch in der Kampagne

Alle Vorbestellerboni im Überblick

Eine Woche früherer Zugriff auf die Kampagne.

Zugriff auf die Vollversion ab dem 28. Oktober.

Früherer Zugang zur Open Beta.

Final Judgement Bundle: In Vanguard und Warzone sofort auf die Legendäre Deathknell Operator Skin und die Legendäre Bloodthirsty Weapon Blueprint zugreifen.

Red Team 141: Ghost, Farah, Price und Soap erhalten bereits in der Open Beta spezielle maskierte Outfits.

FJX Cinder Weapon Vault: Wird zusammen mit einem neuen Gunsmith ebenfalls in der Open Beta dabei sein. Weitere Infos werden aber erst im Call of Duty: Next-Event am 15. September enthüllt, das auf dem offiziellen Blog angekündigt wurde.

Ghost Legacy Pack: Mehr als 20 kostenlose Gegenstände zur Feier des Task Force 141 Emblems für Modern Warfare (2019) und die Warzone.

Battle Pass für die erste Season und 50 Tier Skips.

Mit Call of Duty: Modern Warfare 2 geht die wohl größte Shooter-Reihe der Gegenwart sehr bald in die nächste Runde. Für ganz Ungeduldige wurden nun viele Early Access-Boni bestätigt.Wer also vor dem offiziellen Verkaufsstart die ersten Schüsse abfeuern möchte, sollte den kommenden Titel schon mal vorbestellen. Größter Vorteil, den Sony auf dem hauseigenen PlayStation Blog enthüllt hat, ist der frühe Zugriff auf die Kampagne des Spiels. Bereits ab dem 20. Oktober dürfen Vorbesteller in den Single-Player-Modus eintauchen, ehe das Hauptspiel am 28. Oktober 2022 erscheint.Wer also gerne solo loslegen möchte, kann sich auf einiges gefasst machen. Die Kampagne soll äußerst abwechslungsreich ausfallen und inhaltlich die Task Force 141 auf Missionen in Europa, Asien und Amerika schicken. Es wird Action Unterwasser, in luftigen Höhen, an Küsten und im Dunkeln versprochen.Das Spielt wurde unter anderem mit Hilfe moderner Photogrammetry-Technologie für bessere Grafiken entwickelt. Die Kampagne soll dabei visuell besonders mit einer besseren Beleuchtung für realistischere Umgebungen die Spieler in ihren Bann ziehen. Und auch akustisch setzt man noch einen drauf mit neuen Features wie Real-Time-Mixing und natürlichen Begrenzungen.Aber nicht nur einen früheren Zugriff auf die Kampagne erhalten alle Vorbesteller von Call of Duty: Modern Warfare 2. Zusätzlich erhält man auch den sofortigen Zugriff auf einen neuen Skin und eine Blaupause sowie Early Access zur Open Beta des Multiplayers. In der sogenannten Vault Edition winkt dann sogar noch mehr.Alle oben genannten Goodies sowie: Weiterführende Informationen zur Open-Beta zu Call of Duty: Modern Warfare 2 findet ihr in unserer separaten Meldung.