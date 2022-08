Call of Duty: Modern Warfare 2: Franchise führt kontroverse Tradition fort

Call of Duty: Modern Warfare 2 – Cannabisblätter, Joints und mehr

Im neuesten Teil der Reihe wird nicht mit einer umstrittenen Tradition gebrochen. Stattdessen bestätigt das ESRB nun, dass auch Call of Duty: Modern Warfare 2 sie fortführen wird.Konkret geht es dabei um die Vorliebe des Franchise, kleine Cannabis-Referenzen im Spiel einzubauen. Diese gab es in verschiedensten Formen im Laufe der vergangenen Jahre immer mal wieder im Spiel zu finden. Und auch im neuen CoD: MW 2 können wir uns darauf einstellen, das ein oder andere Marihuanablüte zu entdecken.Make Love, not Warfare: So oder so ähnlich muss das Motto der Call of Duty: MW 2-Entwickler ausgesehen haben, denn erneut sind im Multiplayer-Modus Marihuana-Motive aufgetaucht. So soll es laut dem Entertainment Software Rating Board, kurz ESRB, Abzeichen und Banner geben,auf denen "Cannabisblätter, Joints und/oder rauchende Figuren" abgebildet werden.Betrachtet man allerdings die vergangenen Teile, überrascht dies wenig. So gibt es beispielsweise im Battle Royale-Ableger der Shooter-Reihe, Call of Duty Warzone , das Stoner's Delight-Paket. Dieses ist gespickt mit Skins, Anhängern, Stickern weiteren kosmetischen Gegenständen im Look der betäubenden Pflanze.Darüber hinaus wundert es wenig, dass das ESRB dem Titel eine M-Wertung verpasste. Dieses Rating bekam die Call of Duty-Serie bereits in den vergangenen Jahren immer wieder verpasst. Obendrein verrät die Beschreibung des ESRB, dass wir uns auf gewohnt mächtige Explosionen und Blutspritzer-Effekte einstellen dürfen. Außerdem gibt es wohl Sequenzen, die im Rotlichtviertel spielen sowie Schilder, welche auf "Dessous, Aphrodisiaka und Fetisch/S&M-Kostüme" hinweisen. Die Kampagne vom neuen Modern Warfare 2 enthalte zudem eine Verhörszene, in der ein Soldat an einen Stuhl gefesselt ist.Letztes aktuelles Video: World Reveal Trailer