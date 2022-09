Call of Duty: Modern Warfare 2: Beta-Menü gibt Hinweis auf 3rd-Person-Modus

Modern Warfare 2-Beta zeigt FOV für 3rd-Person-Modus

Schafft es das Feature ins Spiel?

Dank der Einblicke des Beta-Programms ist bereits einiges über das 2022er Modern Warfare 2 bekannt. Nun haben Teilnehmer einen interessanten neuen Hinweis entdeckt.Unter den Einstellungen des neuen Shooters sollen sich einige neue Optionen finden. Auf der PS5 haben Nutzer eine Funktion entdeckt, die sich auf einen Third-Person-Modus bezieht. Bislang lässt sich dieser noch nicht nutzen, einen entsprechenden FOV-Regler gibt es allerdings bereits.Aus einem Bericht von Charlie INTEL geht gervor, dass die "3rd Person Field of View" unter dem regulären FOV-Schieberegler erscheint. Doch scheint dieses Feature nicht ausschließlich der PlayStation 5 vorbehalten zu sein. So berichtet der Twitter-Nutzer @S0ULL355 , er habe es auch auf der PS4 entdeckt – und liefert sogar einen Screenshot mit.In den vergangenen Jahren stellte Activision seinen Spielern in keinem Titel eine vergleichbare Option zur Verfügung. Erinnern wir uns aber zurück an das ursprüngliche Modern Warfare 2 aus dem Jahr 2009, werden wir mit einer etwas anderen Lage konfrontiert. Das damalige Spiel bot seiner Community ebenfalls Third-Person-Playlists als Teil seiner Multiplayer-Optionen an.Noch ist nicht bekannt, ob es die Funktion in das finale Game schaffen wird. Ab dem 22. September erscheint die Beta-Version für Xbox und PC – bei dieser Gelegenheit ließe sich zumindest ein erster Rückschluss ziehen. Schafft es der Third-Person-Modus auch auf diese Plattformen, besteht eine gute Chance, dass er bestehen wird.