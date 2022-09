Call of Duty: Modern Warfare 2: Mindestanforderungen für den PC offiziell bekanntgegeben

Call of Duty: Modern Warfare 2 – Das sind die Systemanforderungen

Komponente Mindestanforderung Betriebssystem Windows 10 Prozessor Intel Core i5-3570 oder AMDRyzen 5 1600X Grafikkarte Nvidia GeForce GTX 960 oder Radeon RX 470 Arbeitsspeicher 8 Gigabyte Speicherplatz 25 Gigabyte

Komponente empfohlene Anforderung Betriebssystem Windows 10 Prozessor Intel Core i7-4770K oder Radeon Ryzen 7 1800X Grafikkarte Nvidia Geforce GTX 1060 oder Radeon RX 580 Arbeitsspeicher 16 Gigabyte Speicherplatz 25 Gigabyte

Die PC-spezifischen Features von CoD: MW 2





🔴 For my COD PC players 🔴



At Next, I saw options for FSR AND DLSS.



At 1440p w/Post Processing off

➡️ 120-140 FPS in MP

➡️ 100-120 FPS in WZ2 (granted this is Alpha)



System was running i9 and 3080



— NYSL Mavriq (@MavriqGG) September 20, 2022

Entwickler Infinity Ward gibt die benötigten sowie die empfohlenen Mindestanforderungen, die Call of Duty: Modern Warfare 2 an den PC stellt, nun offiziell bekannt. Pünktlich zum Start der Beta verrät man uns, auf welche Grafikkarten, Prozessoren und Arbeitsspeicherkapazitäten wir bei der Hardware mindestens vertrauen sollten. Auch, welche PC-spezifischen Features uns in Modern Warfare 2 erwarten sollen, ist bereits bekannt. Die entsprechenden Details finden wir auf der offiziellen Seite von Call of Duty: Modern Warfare 2 im Steam Store Zwar ist bislang nicht ganz klar, auf welche Auflösung oder Videoeinstellungen man sich bei den Angaben genau bezieht. Denkbar ist allerdings, dass angesichts der geschwindigkeitsorientierten Natur des Shooter-Spiels von einer Framerate von 60 FPS ausgegangen wird. Nachfolgend verraten wir euch, welche Mindestanforderungen euer Computer erfüllen sollte, um Call of Duty: Modern Warfare 2 problemlos zocken zu können:Und natürlich gibt es auch zu den empfohlenen Systemspezifikationen eine entsprechende Übersicht:Zu den Features, auf die Spieler in Call of Duty: Modern Warfare 2 lediglich auf dem PC zurückgreifen können, zählt unter anderem die V-Sync-Technologie. Außerdem soll es uns möglich sein, individuelle Framerate-Begrenzungen sowie Auflösungen und Field of View-Einstellungen festzulegen. Tester, die bereits vorab in den Genuss des Games kamen, berichten darüber hinaus von DLSS- und FSR-Unterstützung.Auch die Features hinsichtlich der Barrierefreiheit von Call of Duty: Modern Warfare 2 stehen schon fest. So sind auf allen Plattformen lesbarere Textgrößen sowie spezifische Farbfilter verfügbar. Und: Einer eher kontroversen Tradition bleiben die Entwickler auch mit CoD: MW 2 weiter treu Letztes aktuelles Video: World Reveal Trailer