Call of Duty: Modern Warfare 2: Weitere Details zu den neuen Raids

In Call of Duty: Modern Warfare 2 laden Raids zum Ballern und Rätseln ein

Raids könnten mehrstufige Events sein

Shooter-Freunde müssen nicht mehr lange warten, bis Call of Duty: Modern Warfare 2 herauskommt. Neben bewährtem Gameplay wird es auch den Raids-Modus geben. Hierzu gibt es frische Details.Die neue Spielvariante wurde vor Kurzem bei einem großen CoD-Event vorgestellt, allerdings gibt es von offizieller Seite noch nicht sehr viele Informationen. Auf dem offiziellen Blog zur Reihe ist die Rede von einem kooperativen Modus für drei Spieler, in dem zwischen intensiven Feuergefechten auch Puzzles gelöst werden müssen. Teamwork und strategisches Vorgehen sind dabei so wichtig wie noch nie.Bei Insider Gaming will man jedoch zusätzliche Informationen in Erfahrung gebracht haben und dazu beruft man sich auf nicht spezifizierte Quellen, die der Entwicklung nahestehen sollen. Möchte man ihnen glauben, so wird der erste Raid zwei Puzzles enthalten: Bei einem wird sich alles um Zahlen drehen, während beim anderen der Fokus auf ein Wasserlabyrinth liegen soll.Die erste Mission soll in einer U-Boot-Station spielen, die man als Team infiltrieren muss. Dabei geht es auch ins Wasser, wobei man sich einen Sauerstoffbehälter teilen muss, um atmen zu können. Dies ist aber nur ein Beispiel für viele weitere Szenarien, in denen die Spieler derartige Handlungen miteinander koordinieren müssen, um zu überleben – einfach nur drauflos ballern reicht also bei weitem nicht. „Es ist wie Destiny, nur taktischer“, wird eine ungenannte Quelle zitiert.Eine weitere anonyme Quelle will außerdem in Modern Warfare 2-Dateien Hinweise darauf gefunden haben, dass es sich bei den Raids um Ereignisse mit mehreren Leveln handelt. So sollen individuelle Missionen mit den scheinbaren Platzhalternamen „Zahlenpuzzle“, „Wasserlabyrinth“ und „Einbruch“ gefunden worden sein. Zusätzlich soll die Möglichkeit bestehen, eigene Raids zu bauen und online der Spielergemeinde zur Verfügung zu stellen.Die genannten Details sollten aber vorerst noch mit Vorsicht und somit als Gerüchte behandelt werden. Call of Duty: Modern Warfare 2 soll am 28. Oktober 2022 auf den Markt kommen wird eine kontroverse Tradition fortsetzen Letztes aktuelles Video: World Reveal Trailer