Call of Duty: Modern Warfare 2: Angeblich riesiges Map-Pack zum Jubiläum geplant

To celebrate 20 years of Call Of Duty, a PAID "greatest hits map pack" is in development. On top of MW2 (2009) maps, these would also include other classic maps from Infinity Ward, Treyarch & Sledgehammer's catalogue. Meant to be released for MWII Year 2. https://t.co/Prtn1kAIqn



— Hope (@TheGhostOfHope) October 5, 2022

Modern Warfare 2: Map-Pack zum 20-jährigen Jubiläum

Kostenpflichtig statt kostenlos?

Das neue Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint zwar erst in wenigen Tagen, aber schon jetzt gibt es Gerüchte über kostenpflichtige Zusatzinhalte. Angeblich sei für den kommenden Serienteil nach langer Zeit wieder ein Map-Pack geplant, welches viele ältere Karten ins Spiel bringen soll.Die Infos stammen dabei vom Twitter-Nutzer Ghost of Hope , der sich in der Vergangenheit als zuverlässige Quelle erwies. Dennoch sollten die Informationen wie gewohnt bei Gerüchten mit einer gesunden Portion Skepsis betrachtet werden. Von offizieller Seite gibt es bislang zu einem vermeintlichen Kartenpaket keine Ankündigung.Gemäß Ghost of Hope, der sich wiederum auf eine nicht näher spezifizierte Quelle beruft, soll das Map-Pack eine Art „Greatest Hits“ anlässlich des 20. Geburtstags der Call of Duty-Reihe werden – und vor allem Karten aus dem Call of Duty: Modern Warfare 2 von 2009 umfassen. Zusätzlich sollen noch Klassiker-Maps aus anderen Call of Duty-Spielen von Infinity Ward, Treyarch und Sledgehammer Games enthalten sein. Eine genaue Anzahl der Maps geht aus den Informationen nicht hervor.Immerhin zum Release wird Ghost of Hope ein wenig konkreter: Das Map-Pack soll im zweiten Inhaltsjahr vom neuen Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheinen. Also frühestens Ende 2023 oder gar erst 2024. Das passt wiederum zu den Gerüchten, dass im kommenden Jahr die Shooter-Reihe nach vielen Jahren erstmals eine Pause einlegen soll.Laut Ghost of Hope soll das Paket zudem nur kostenpflichtig angeboten werden, was einen kleinen Bruch darstellen würde. Schließlich erhielten in den letzten Jahren die jeweiligen Serienteile neue Mehrspieler-Karten immer als kostenlose Updates. Eine Rückkehr zu einem kostenpflichtigen Map-Pack wäre somit ein wenig ungewöhnlich.Angesichts des potenziellen Erfolgs von Call of Duty: Modern Warfare 2, welches bereits in der Beta einen Rekord brach , könnte ein Premium-DLC aber eventuell in den Plänen Activisions wieder eine Rolle spielen. Das Hauptspiel erscheint jedoch erst einmal am 28. Oktober für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S.Letztes aktuelles Video: World Reveal Trailer