Call of Duty: Modern Warfare 2: Über 500 Optionen: PC-Version bietet unzählige Einstellungen

Der Release von Call of Duty: Modern Warfare 2 steht relativ kurz bevor. Zeit also für Publisher Activision-Blizzard, die Werbetrommel noch einmal intensiver zu rühren. Insbesondere für die PC-Version, die in diesem Jahr sowohl bei Steam als auch im Battle.net verfügbar ist.Ein neuer Trailer beschäftigt sich aus diesem Grund exklusiv mit den Vorteilen der PC-Variante. Dies umfasst zum einen eine Unterstützung für 4K-Auflösungen und eine freie Bildwiederholrate, aber die Entwickler gehen noch ein paar Schritte weiter: Insgesamt sollen über 500 Optionen zur Verfügung stehen, damit ihr den Shooter individuell für euch einstellen könnt.Über 500 Optionen sind auf den ersten Blick auf jeden Fall eine ziemliche Ansage. Ins Detail zu allen Einstellungsmöglichkeiten geht der PC-Trailer dabei nicht, aber es lassen sich in kurzer Zeit dennoch ein paar der Optionen ausfindig machen. Unter anderem könnt ihr:Natürlich sind das längst nicht alle Einstellungen, die das Optionsmenü von Call of Duty: Modern Warfare 2 bietet. Einen vollständigen Blick wird man wohl aber erst mit dem Release erhalten.Zudem haben die Entwickler daran gedacht, dass Spieler sicherlich nicht ewig lang nach bestimmten Einstellungen suchen wollen. Aus diesem Grund wird das Optionsmenü ein Suchfenster bieten, wodurch ihr schnell zu einzelnen Punkten springen könnt.Wenig überraschend dürfte es sein, dass auch der Kampf gegen Cheater in Call of Duty: Modern Warfare 2 fortgeführt wird. Dafür setzt Activision-Blizzard auf die bereits in Call of Duty: Warzone getestete Anti-Cheat-Software Ricochet.Die verfügt mittlerweile über einige Tools, um Cheater noch im laufenden Match zu bestrafen und auch zu sperren. In Modern Warfare 2 soll Ricochet nun ebenfalls dafür sorgen, dass Cheater so schnell wie möglich aus dem Verkehr gezogen werden.