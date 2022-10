Call of Duty: Modern Warfare 2: Telefonnummer wird zur Pflicht für alle PC-Spieler

Call of Duty: Modern Warfare 2 – Telefonnummer ist Pflichtvoraussetzung

Wer in gut zwei Wochen zum Release von Call of Duty: Modern Warfare 2 dabei sein möchte, der muss seine Telefonnummer parat haben – zumindest wenn er Neueinsteiger ist.Nachdem zuletzt schon darüber spekuliert wurde, dass auch der kommende Call of Duty-Teil ähnlich wie Overwatch 2 auf SMS Protect setzt , kam jetzt die Bestätigung von Activision-Blizzard. Eine Handynummer wird somit erneut zur Pflicht für Spieler am PC.In einem Blogeintrag zum Anti-Cheat-Programm von Call of Duty: Modern Warfare 2 kommt Activision auch auf das Thema SMS Protect zu sprechen . Gemäß dieser Informationen müsst ihr zum Spielen des Shooters zwingend euren Battle.net- oder Steam-Account mit einer Handynummer verknüpfen.Dabei sind die gleichen Restriktionen aktiv, wie schon bei Overwatch 2:Der Zwang zur Abgabe einer Handynummer begründet Activision mit Sicherheitsfunktionen. Zum Einen könne man so effektiver gegen Cheater vorgehen und zum anderen Spieler direkter informieren, falls auf ihrem Account verdächtige Aktivitäten festgestellt werden.Es gibt jedoch eine kleine Ausnahme: Falls ihr bereits Call of Duty: Warzone auf dem PC gespielt habt, dann musstet ihr bereits eine Telefonnummer hinterlegen. Wer diesen Schritt hinter sich hat, muss also für Call of Duty: Modern Warfare 2 nicht noch einmal seine Nummer bestätigen.Die Handynummer-Pflicht gilt vermutlich nicht nur für den Multiplayer-Modus, sondern für das gesamte Spiel. Also auch Spieler, die nur die Kampagne spielen wollen, müssen wohl ihre Nummer hinterlegen.Das geht zumindest aus dem Blogeintrag indirekt hervor, da Activision-Blizzard immer im Gesamten von Call of Duty: Modern Warfare 2 schreibt. Eine Abgrenzung zum Singleplayer wird zu keinem Zeitpunkt erwähnt. Es ist demnach gut möglich, dass Kampagnen-Liebhaber ebenfalls zu diesem Schritt gezwungen werden.Sollte es allerdings genügend Kritik geben, dann ist ebenso vorstellbar, dass die Entwickler die Restriktionen etwas aufheben. Schon bei Overwatch 2 musste Blizzard nach dem missglückten Launch mit SMS Protect zurückrudern Letztes aktuelles Video: World Reveal Trailer