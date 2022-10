Call of Duty: Modern Warfare 2: Alle Systemanforderungen und Release-Zeiträume bekannt

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Prozessor: Intel Core i3-6100 / Core i5-2500K oder AMD Ryzen 3 1200

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 960 oder AMD Radeon RX 470

Videospeicher: 2 GB

Arbeitsspeicher: 4 GB

Festplattenspeicher: 72 GB zum Release

Hi-Rez Assets Cache: Bis zu 32 GB

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Prozessor: Intel Core i5-6600K / Core i7-4770 oder AMD Ryzen 5 1400

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1060 oder AMD Radeon RX 580

Videospeicher: 4 GB

Arbeitsspeicher: 6 GB

Festplattenspeicher: 72 GB zum Release

Hi-Rez Assets Cache: Bis zu 32 GB

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Prozessor: Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 7 1800X

Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti oder AMD Radeon RX 5700 XT

Videospeicher: 8 GB

Arbeitsspeicher: 16 GB

Festplattenspeicher: 72 GB zum Release

Hi-Rez Assets Cache: Bis zu 32 GB

Betriebssystem: Windows 10 64-bit

Prozessor: Intel Core i9-9900K oder AMD Ryzen 9 3900X

Grafikkarte: Nvidia GeForce RTX 3080 oder AMD Radeon RX 6800 XT

Videospeicher: 10 GB

Arbeitsspeicher: 16 GB

Festplattenspeicher: 72 GB zum Release

Hi-Rez Assets Cache: Bis zu 64 GB

Der Fahrplan: Von Release bis Raids





Spend less time at launch downloading and more time playing 🔥#ModernWarfare2 pre-load details are here 👇 pic.twitter.com/MmDm5ZtZ9C



— Call of Duty (@CallofDuty) October 18, 2022

Insgesamt teilt Infinity Ward gleich vier verschiedene Systemanforderungen via Twitter mit. Diese decken unterschiedliche Einsatzzwecke ab und setzen jeweils andere Hardware voraus.Minimale Anforderungen:Empfohlene Anforderungen (für hohe Einstellungen, 1080p und 60 FPS):Kompetitive Anforderungen (für hohe FPS):Ultra 4K Anforderungen (für 4k Auflösung bei hohen FPS):Die geteilten Anforderungen stellen natürlich nur einen Richtwert dar. Dank über 500 Optionsmöglichkeiten soll sich Call of Duty: Modern Warfare 2 ziemlich individuell einstellen lassen, je nachdem was einem wichtiger ist: Performance oder Bildqualität.Wie bereits erwähnt können Vorbesteller von Call of Duty: Modern Warfare 2 bereits Morgen, ab 19:00 Uhr mit der Singleplayer-Kampagne des Shooters beginnen. Eine Woche später, am 27. Oktober, erscheint dann das vollständige Spiel inklusive Multiplayer und Special Ops-Modus.Damit ist es aber noch nicht vorbei, schließlich steht auch Call of Duty: Warzone 2 vor der Tür. Das Battle Royale wird zusammen mit dem neuen DMZ-Modus am 16. November erscheinen und läutet zugleich die erste Season von Modern Warfare 2 ein.Das Schlusslicht in diesem Jahr bildet der 14. Dezember. Dann erscheinen zusammen mit Season 1 Reloaded die neuen Raids für den Special Ops-Modus.Letztes aktuelles Video: World Reveal Trailer