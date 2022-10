Call of Duty: Modern Warfare 2: Gratis-Gegenstände über Twitch abstauben

Call of Duty: Modern Warfare 2 – Das sind die Goodies aus den Twitch Drops

Zum bevorstehenden Launch von Call of Duty: Modern Warfare 2 gibt es per Twitch Drops einige Ingame-Goodies abzustauben. Welche das sind und wie ihr sie freischaltet, erklären wir.Im Grunde genommen müsst ihr euren bevorzugten Streamern ganz einfach über die Plattform dabei zusehen, wie sie das neue CoD: Modern Warfare 2 spielen. So wandern die Drops fast automatisch in euer Inventar. Zwischen dem 28. Oktober, also dem Launch von Infity Wards neuestem Shooter-Ableger, und dem 5. November habt ihr dazu Zeit.Sicherlich fragt ihr euch schon, um welche kostenlosen Belohnungen für Call of Duty: Modern Warfare 2 es sich bei den begehrten Twitch Drops überhaupt handelt. Folgende Gegenstände, die ihr für das Spiel spendiert bekommt , gibt es zu holen:Um die Twitch Drops einzusacken, ist es aber nicht nur nötig, den Streamern beim Zocken des neuen CoD-Teils zuzusehen. Ihr müsst zuvor noch eure Konten miteinander verbinden.Um euer Twitch-Konto mit eurem Call of Duty-Account zu verbinden und anschließend die Drops einzusacken, sind lediglich ein paar einfache Schritte nötig:Habt ihr alles erfolgreich über die Bühne gebracht, sollte es ein Kinderspiel sein, in der Launch-Woche die Twitch-Belohnungen für Call of Duty: Modern Warfare 2 abzustauben. Interessiert euch schon jetzt, ob euer Computer den Systemanforderungen von Modern Warfare 2 überhaupt gewachsen ist , findet ihr bei uns die nötigen Informationen.Letztes aktuelles Video: World Reveal Trailer