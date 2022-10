Call of Duty: Modern Warfare 2: Videovergleich zeigt, wie realistisch die Grafik aussieht

Call of Duty Modern Warfare 2: Vergleich zwischen Spiel und Realität





oh my god amsterdam looks *incredibly* realistic in the new call of duty — almost can’t believe this is a video game pic.twitter.com/KVI9Ay5dIk



— juan (@juanbuis) October 21, 2022





Bu aralar paylaşılan call of duty videosunun gerçeÄŸini kaydettim bugün 😂 pic.twitter.com/mPpbWjSpF3



— Melih Korkmaz (@korkmazmelih) October 22, 2022

Call of Duty: Modern Warfare 2 – Fahrplan bis zum Release

Seit wenigen Tagen können Vorbesteller die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 spielen – und zeigen sich dabei besonders angetan von der Grafik.Um zu verdeutlichen, wie schick das neue Call of Duty sein kann, wird vor allem auf eine Mission verwiesen. In einem kurzen Einsatz ist man als Spieler in Amsterdam unterwegs und erlebt eine ziemlich realitätsgetreue Nachbildung der niederländischen Hauptstadt.Die Mission ist an und für sich recht simpel: Als Spieler überquert ihr eine Straße samt kleiner Brücke, schaltet auf dem Weg nur einen Gegner leise aus und lauft zu einem Café. Viel mehr spielerisch passiert nicht, dafür aber gibt es viel zu sehen.Neben der generellen Schärfe der Texturen und der weitgehend natürlich wirkenden Beleuchtung (ohne Einsatz von Raytracing), sind es vor allem die Details, die diesen kurzen Einsatz optisch schick in Szene setzen. Aber damit ihr selbst einen Eindruck gewinnt und nicht nur davon lesen müsst, gibt es hier ein Video:Wie detailgetreu die Entwickler gearbeitet haben, zeigt jedoch erst ein Vergleich mit der Realität. Der Twitter-Nutzer Melih Korkmaz besuchte in Amsterdam genau die Stelle, in der auch die Call of Duty-Mission spielt und machte ein Video davon. Dabei wird schnell ersichtlich, wie realistisch das digitale Amsterdam ausfällt – selbst an die Verbotsschilder zum Thema Alkohol wurde gedacht:Natürlich sei gesagt, dass die Mission nicht sinnbildlich für die gesamte Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 steht. Aber sie zeigt zumindest, wozu die neuste Version der IW Engine in der Lage ist.Für Call of Duty: Modern Warfare 2 sind es sowieso derzeit die Wochen der Wahrheit. Nachdem Vorbesteller bereits seit dem 21. Oktober die Kampagne spielen können, öffnen sich am 28. Oktober die Tore zum Multiplayer-Modus. Und auch für die Zeit danach, gibt es bereits bei Infinity Ward klare Pläne Angeblich gehen die Vorausplanungen sogar noch weiter als es in der Vergangenheit üblich war. Gerüchten zufolge soll es 2023 kein neues Call of Duty geben , sondern nur eine sehr umfangreiche Erweiterung für Call of Duty: Modern Warfare 2. Bestätigt ist das bislang aber nicht.Letztes aktuelles Video: World Reveal Trailer