Während wir bereits fleißig an unserem Test zu Call of Duty Modern Modern Warfare 2 sitzen, haben sich Redakteure Eike und Matthias nach Amsterdam begeben, um Narrative Director Jeff Negus und Narrative Lead Brian Bloom von Infinity Ward zu interviewen. Was die beiden über ihre Verantwortung als Spielemacher und das schwere Erbe der Modern-Warfare-Reihe zu sagen hatten, seht ihr im Video. Deutsche Untertitel könnt ihr einfach über die YouTube-Funktion aktivieren.