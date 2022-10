Call of Duty: Modern Warfare 2: Spieler entdecken nervigen Exploit

Call of Duty: Modern Warfare 2 – Movement-Exploit rutscht den Entwicklern durch

Community zeigt sich genervt

All zu lang hat es nicht gedauert, da entdecken die Spieler schon den ersten Exploit im neuen Call of Duty: Modern Warfare 2. Dieser ermöglicht uns einen unbegrenzten taktischen Sprint.Seit Längerem wird das Movement in der Call of Duty-Community kontrovers diskutiert. So wurde das sogenannte Slide Cancelling bereits in der Vergangenheit zu einer essentiellen Mechanik für Spieler, um sich schneller über die Map zu bewegen und in Kämpfen die Oberhand zu gewinnen. In Modern Warfare 2 wurde das Feature entfernt – möchte man zumindest meinen.Obwohl das Slide Cancelling, dass euch den taktischen Sprint zurücksetzen ließ, eigentlich aus dem Spiel entfernt worden sein sollte, entdeckte Profispieler Shotzzy bereits in der Beta-Phase von Call of Duty: Modern Warfare 2 einen Weg, die Technik weiterhin zu nutzen. Entwickler Infinity Ward reagierte zügig und kündigte "weitere Verfeinerungen" am Sliding an, während gleichzeitig "einige Bewegungsexploits" behoben werden sollten.Einer dieser Exploits ist den Entwicklern aber wie es nun aussieht doch durchgerutscht. So erklärt Reddit-Nutzer TheRealPdGaming, er sei durch den früher professionellen CoD-Spieler Apathy auf die Methode aufmerksam geworden. Dieser zeigte eine Möglichkeit, auch in Modern Warfare 2 den taktischen Sprint zurückzusetzen.Dabei müsst ihr ganz einfach nur am Ende eures taktischen Sprints eine Nahkampfattacke einsetzen, um ein Zurücksetzen desselbigen zu erzwingen. Auch das Slide Cancelling funktionierte auf eine ähnliche Weise, wobei man statt dem Nahkampfangriff die Schlitterbewegung ausführen musste.In dem dazugehörigen Reddit-Post schreibt der Großteil der kommentierenden Spieler, dass es sich dabei ganz offensichtlich um einen Fehler der Entwickler handelt. Dieser dürfte ihrer Meinung nach schnellstmöglich gefixt werden. Ein weiterer Nutzer erklärt, er könne sich die Übertragungen auf der professionellen Ebene von Call of Duty: Modern Warfare 2 kein ganzes Jahr lang ansehen, wenn nicht an dem Problem geschraubt wird.Währenddessen stößt der neueste Teil der Shooter-Serie überwiegend auf positive Resonanz. Allem voran die Detailverliebtheit sowie die realistische Grafik, mit der das neue CoD: MW2 aufwartet , überzeugt. Ob wir auch von Infinity Wards neuestem Werk begeistert sind, oder Call of Duty: Modern Warfare 2 doch auf ganzer Linie enttäuscht, verrät euch unser Test. Letztes aktuelles Video: VideoInterview