Call of Duty: Modern Warfare 2: Nvidia-Treiber sorgen derzeit für Probleme, doch es gibt eine Lösung

Call of Duty: Modern Warfare 2 – PC-Team warnt vor neuestem Nvidia-Treiber





We've noticed some stability issues with the latest NVIDIA drivers 526.47 on Call of Duty #MWII. For now we'd suggest you keep the 516.59, or 522.25 drivers.



— BeenoxCODPC (@BeenoxCODPC) October 27, 2022

So könnt ihr Abstürze, Ruckler und Co. in Call of Duty: Modern Warfare 2 vermeiden

Eine simple Möglichkeit, dem problematischen Treiber von Nvidia den Kampf anzusagen, liegt darin, sich für einen älteren zu entscheiden. Über die Webseite des Herstellers könnt ihr beispielsweise Version 516.59 oder 522.25 herunterladen und die aktuelle Version so überschreiben. Treiberversion per Hand wechseln: Wollt ihr den Treiber nicht extra herunterladen, könnt ihr auch über den Geräte-Manager eures Windows-PCs auf die vorherige Version wechseln. Hier findet ihr eure Grafikkarte, deren Eigenschaften ihr öffnen müsst. Unter dem Reiter "Treiber" entscheidet ihr euch für "Vorheriger Treiber" und aktiviert so die letzte Version.

PC-Spieler des neuen Call of Duty: Modern Warfare 2 sind derzeit auf Kriegsfuß mit dem aktuellsten Nvidia-Treiber. Zum Glück gibt es einen simplen Fix.Während auf den Konsolen aus technischer Sicht weitestgehend alles glatt läuft, sorgt Treiberversion 526.47 der Nvidia-Grafikkarten auf dem Computer für nervige Ruckler, Flackern oder verschwindende Texturen. Es kann sogar passieren, dass Call of Duty: Modern Warfare 2 aus heiterem Himmel abstürzt, was in laufenden Partien besonders ärgerlich sein kann.Bisweilen hielt es Grafikkartenhersteller Nvidia nicht für nötig, sich zu den Problemen, die der aktuelle Treiber in Call of Duty: Modern Warfare 2 verursacht, zu äußern. Aufschluss gibt hingegen das PC-Team, welches hinter Call of Duty steht: Beenox warnt über Twitter davor, den neuesten Nvidia-Treiber 526.47 herunterzuladen. Stattdessen wird empfohlen, auf dem Stand der älteren Treiberversionen zu verweilen, um Problemen vorzubeugen.Das Portal PCGamer setzte sich derweil mit Nvidia direkt in Verbindung, um an weitere Informationen hinsichtlich des Problems zu gelangen. Der Hersteller erklärt, recht allgemein formuliert, lediglich, dass es sich um einen Bug für CoD: MW2 handeln würde, für welchen sich ein Hotfix bereits in Arbeit befinden würde. Wann wir mit diesem rechnen können, wird allerdings verschwiegen. Aus diesem Grund stellen wir euch nachfolgend eine simple Lösung für das Problem vor.Wer sich bereits die aktuellste Version des Nvidia-Grafikkartentreibers heruntergeladen hat, der steht erst einmal vor einem Problem. Kommt es bei euch zu regelmäßigeren Rucklern, einem Flackern des Bildes, Texturfehlern oder gar nervigen Abstürzen, schlagen wir folgende zwei Lösungsmöglichkeiten vor:Habt ihr euch für eine der beiden Optionen entschieden, dürftet ihr Infinity Wards neuesten Ableger der beliebten Shooter-Serie wieder problemfrei genießen können. Funktionieren die Treiber wieder ordnungsgemäß, könnt ihr euch mit Call of Duty: Modern Warfare 2 auf eine beeindruckende Grafik einstellen , wie der Vergleich zeigt.Letztes aktuelles Video: VideoInterview