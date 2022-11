Call of Duty: Modern Warfare 2: Knackt den nächsten Verkaufsrekord

Call of Duty: Modern Warfare 2 – Rekordstart für die Serie





Modern Warfare 2 (2009): $550 million in its first 5 days

Modern Warfare 3 (2011): $775 million in its first 5 days

Modern Warfare (2019): Over $600 million in its first 3 days

Modern Warfare 2 (2022): Over $800 million in its first 3 days



Warzone 2 steht schon in den Startlöchern

Update vom 08. November 2022:Mittlerweile konnte Call of Duty: Modern Warfare 2 den nächsten Franchiserekord brechen. Nach nur zehn Tagen wurde die Umsatzmarke von 1 Milliarde US-Dollar geknackt und es ist damit das bislang sich am schnellsten verkaufende Call of Duty, wie Activision in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Zuvor lag der Rekord bei 15 Tagen und wurde aufgestellt von Call of Duty: Black Ops 2 im Jahr 2012.Darüber hinaus erwähnt Activision, dass mittlerweile schon über eine Milliarde Matches in Call of Duty: Modern Warfare 2 gespielt worden sind. Das ergibt eine Spielzeit von über 200 Millionen Stunden. Anders ausgedrückt: Modern Warfare 2 ist für den Publisher bisher ein riesiger Erfolg.Originalmeldung vom 01. November 2022:Call of Duty: Modern Warfare 2 legt einen absoluten Traumstart hin: Der Shooter konnte in den ersten drei Tagen über 800 Millionen US-Dollar Umsatz erwirtschaften – ein Rekord für die Franchise.Bisher hielt das 2011 veröffentlichte Call of Duty: Modern Warfare 3 den Serienrekord mit einem Umsatz von 775 Millionen US-Dollar in fünf Tagen. Der neue Serienteil zieht daran aber locker vorbei und ist laut Activision-Blizzard damit sogar der "größte Entertainment-Launch des Jahres".Gemäß der Pressemitteilung von Activision-Blizzard übertrumpft Call of Duty: Modern Warfare 2 damit auch die Kinostarts sämtlicher Filme, die in diesem Jahr stattgefunden haben. Man habe sogar mehr Umsatz in den ersten drei Tagen gemacht als die Kinostarts von Top Gun: Maverick und Doctor Strange in the Multiverse of Madness zusammen – wobei sich natürlich Film- und Videospielbusiness stark voneinander unterscheiden.Nichtsdestotrotz ist Activision-Blizzard über den Erfolg des neuen Call of Dutys sehr erfreut. "Vielen Dank an unser talentiertes Team, das mit außergewöhnlicher Kreativität und Technologie Magie geschaffen hat, und an die weltweite Community von Spielern, die durch Call of Duty Freude und Verbundenheit finden. Dieser Meilenstein gehört ihnen", so Bobby Kotick, seines Zeichen CEO des Publishers.Den alleinigen Launchrekord für Videospiele hält Call of Duty: Modern Warfare 2 damit aber noch nicht. Dieser gehört weiterhin Grand Theft Auto 5 , welches 2013 innerhalb von drei Tagen über eine Milliarde Umsatz generieren konnte.Ob Call of Duty: Modern Warfare 2 zurecht so erfolgreich ist, das könnt ihr unter anderem in unserem Test erfahren. Wir haben bereits die Singleplayer-Kampagne und den Mehrspieler-Modus des Shooters genau unter die Lupe genommen und verraten euch, wie gut das diesjährige Call of Duty ausfällt Und wo Modern Warfare 2 derzeit aufhört, geht es bald schon weiter: Am 16. November 2022 folgt der Release von Call of Duty: Warzone 2 inklusive des neuen Spielmodus DMZ.Letztes aktuelles Video: VideoInterview