Call of Duty: Modern Warfare 2: Gleich zwei neue Bugs sorgen für "Wallhacks" und Abstürze

Call of Duty: Modern Warfare 2 – Ping-Feature ließ Spieler "wallhacken"

Attachment-Tuning sorgt für Abstürze und wird ebenfalls deaktiviert





We are disabling attachment tuning until further notice to investigate crashes for users with 5 attachments tuned. If you currently have a tuned attachment equipped, you will need to unequip and reequip it to use your loadout.



— Infinity Ward (@InfinityWard) October 29, 2022

Call of Duty: Modern Warfare 2 bleibt von Problemen auch weiterhin nicht verschont. Spieler entdeckten jüngst einen Bug, der sie zuletzt sogar "wallhacken" ließ.Zumindest so lange, bis die Entwickler von Infinity Ward das problematische Ping-Feature deaktivierten. Darüber hinaus sorgte derweil ein weiteres Feature in Call of Duty: Modern Warfare 2 für ärgerliche Abstürze. Auch dieses wurde im Zuge dessen vorerst deaktiviert.Obwohl sich Infinity Ward wie gewohnt bislang nicht über Twitter zu dem Problem äußerte, findet man auf dem öffentlichen Modern Warfare 2 Trello Board Hinweise auf den "Wallhack"-Bug. Zwar wird hierbei nicht genau angegeben, was den Fehler im Ping-System von Call of Duty: Modern Warfare 2 verursacht, ein Video auf Reddit gibt jedoch Aufschluss darüber, warum es zunächst deaktiviert wurde.Konkret sorgte der Fehler für eine Armee aus vermutlich sogar unwissenden Wallhackern, die einfach nur einen generischen Spieler nach ihrem Tod mit einem Ping markieren wollten. Dies führte jedoch dazu, dass der gepingte Spieler die Markierung gut sichtbar für den Rest des Spiels über dem Kopf trägt. Dadurch verrät er seine Position völlig ungeahnt dem gegnerischen Team, was sich diesen Vorteil logischerweise zu Nutze machen konnte, um das Match zu gewinnen.Ein weiteres Feature, das für ein nicht ganz so unfaires, aber dafür mindestens genauso nerviges Problem gesorgt hat, findet sich im Attachment-Tuning. Infinity Ward gab am Wochenende bekannt, man würde das Feature vorerst deaktivieren, um Abstürze bei Spielern, die 5 aufgemotzte Aufsätze nutzen, genauer zu untersuchen.Solltet ihr derzeit also einen angepassten Waffenaufsatz nutzen, müsst ihr ihn zunächst abnehmen und neu ausrüsten, um euer Loadout zu verwenden, erklären die Entwickler in dem Twitter-Post.Bis wann Infinity Ward die Probleme in Call of Duty: Modern Warfare 2 behoben haben will, ist bislang nicht bekannt. Zumindest für den Fehler im Ping-System ist ein Fix bereits in Arbeit. Erst vor wenigen Tagen entdeckten Spieler einen anderen nervigen Exploit in CoD: MW2 , der unendliches Sliding ermöglichte. Die Fehler tun dem Erfolg des Spiels allerdings keinen Abbruch, wie der Launchrekord für das Franchise eindrucksvoll beweist. Letztes aktuelles Video: VideoInterview