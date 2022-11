Call of Duty: Modern Warfare 2: Video-Test: Ein starkes Shooter-Paket

Es ist ein Problem, vor dem wohl viele Spieleentwickler gerne stehen würden: Wie setzt man den erfolgreichsten Teil eines Mega-Franchises wie Call of Duty fort? Das diesjährige Call of Duty: Modern Warfare 2 ab 63,99€ bei kaufen ) ist angetreten, diesen Erfolg von 2019 zu erneuern – und den Mantel des Schweigens über das katastrophale Vanguard von letztem Jahr zu breiten. Wir haben Kampagne, Koop und Multiplayer ausführlich gespielt und zeigen euch im Video-Test wie uns Call of Duty: Modern Warfare 2 gefallen hat.