Call of Duty: Modern Warfare 2: Ranked-Modus lässt noch eine Weile auf sich warten

Call of Duty: Modern Warfare 2 – Rangliste kommt erst 2023





#CONFIRMED: Ranked Play arrives on #ModernWarfare2 in 2023, and we're working with our partners to deliver:



Competitive Modes ✅

Ranked Skill Divisions ✅

Visible Skill Ratings ✅

Top 250 Leaderboard ✅

Competitive Rewards ✅



More details to come!



— Treyarch Studios (@Treyarch) November 2, 2022

Ranglistenspiele in Black Ops Cold War und Vanguard werden eingestellt

Habt ihr die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 bereits durchlaufen und nun Lust, im Multiplayer die Ränge zu erklimmen? Dann müsst ihr euch noch weiter gedulden.Denn wie jetzt bekannt ist, wird der Ranked-Modus erst im kommenden Jahr für Spieler zur Verfügung stehen. Dies erklärten die Entwickler von Treyarch jüngst über Twitter.Erst 2023 wolle Treyarch die gewerteten Matches im äußerst erfolgreichen Shooter-Ableger Call of Duty: Modern Warfare 2, der derzeit sogar Rekorde bricht , implementieren. Wann es aber konkret im nächsten Jahr dazu kommen soll, ist bislang nicht bekannt. Im Zuge des Twitter-Posts nannte man neben dem Zeitraum immerhin auch einige Features, die mit dem Einzug der Rangliste folgen sollen:So soll es Ranked Skill-Divisionen sowie sichtbare Skill Ratings geben. Darüber hinaus darf man sich auf ein Top 250 Leaderboard freuen, auf dem die Creme de la Creme der wettbewerbsorientierten Spielerschaft angezeigt wird.Außerdem soll es Belohnungen für eure Teilnahme oder Platzierung im Competetive Mode von Call of Duty: Modern Warfare 2 geben. Eine Information dazu, um welche Belohnungen es sich hierbei genau handelt und was ihr letzten Endes dafür tun müsst, steht allerdings bislang aus.Im Zuge der Bekanntgabe verriet Treyarch außerdem, dsss sowohl die Ranglistenspiele von Black Ops Cold War als auch jene von Call of Duty: Vanguard ab diesem Monat eingestellt werden. Noch bis zum 22. November habt ihr Zeit, alle verbleibenden Belohnungen in beiden Titeln zu erspielen. Um die Zeit bis zum Ranked Mode von CoD: MW2 zu überbrücken, soll es mit dem Start der ersten Season des Spiels am 16. November eine Call of Duty League Moshpit-Playlist geben.Es bleibt zu hoffen, dass Call of Duty: Modern Warfare 2 bis zum Start der Rangliste spielbeeinflussende Exploits, wie beispielsweise das Slide Cancelling , weitestgehend beseitigt hat. Ob das Shooter-Paket trotz gröberer Probleme wie Abstürze oder lästige Bugs seinen Erfolg auch wirklich verdient hat, klären wir in unserem ausführlichen Test zu Call of Duty: Modern Warfare 2. Letztes aktuelles Video: VideoTest