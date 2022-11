Call of Duty: Modern Warfare 2: Fußballstars Messi und Neymar stürmen bald das Feld

Call of Duty: Modern Warfare – Mit Fußballern auf dem Schlachtfeld

Fußballer in Videospielen: Nicht mehr so ungewöhnlich

In Call of Duty: Modern Warfare 2 geben sich bald drei ganz große Fußballstars die Ehre. Lionel Messi, Neymar Jr. und Paul Pogba werden demnächst als Skins aufschlagen.Dies bestätigte Publisher Activision Blizzard mittlerweile via Twitter, nachdem es zuletzt einige Gerüchte rund um eine solche Partnerschaft gab. Demnach werden die drei Fußballer in naher Zukunft als Operator-Skins in Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Warzone 2 und Call of Duty: Mobile landen.Ganz simpel kündigte Activision Blizzard die Partnerschaft an: "Paul Pogba, Neymar Jr. und Messi rüsten sich für eine neue Art von Spiel." Untermalt wird die Ankündigung mit einem Bild einer Umkleidekabine, bei denen ausnahmsweise nicht die Trikots der Fußballer hängen. Stattdessen sieht man drei Schutzwesten mit jeweils der Nummer 10 – die Trikotnummer, die alle drei Spieler entweder bei ihrem Verein oder in der Nationalmannschaft tragen.Weitere Infos zur Partnerschaft gibt es bisher nicht. Auch einen Termin, wann Messi, Neymar und Pogba in Call of Duty spielbar sein werden, gibt es noch nicht. Da die Fußballer aber vermutlich Teil einer Promo-Kampagne rund um die Fußball-Weltmeisterschaft sind, dürfte der Release wohl nicht in allzu weiter Ferne liegen. Immerhin startet das Turnier bereits am 20. November 2022.Neben den Fußballern soll es während der WM außerdem einen speziellen Event-Modus geben. Dies schreibt der Twitter-Nutzer TheGhostofHope , der bereits zuvor die Existenz von Messi, Neymar und Pogba in Call of Duty vorab leakte Während Call of Duty mit den drei Fußballstars in gewisser Weise Neuland betritt, ist eine solche Partnerschaft nicht mehr unbedingt eine Seltenheit. Vor allem Neymar entwickelt sich langsam zum Dauergast in Videospielen.Der brasilianische Nationalspieler ist bereits in Fortnite als Skin vertreten, Teil von verschiedenen Mobile-Spielen und tritt auch als Botschafter für PUBG: Battlegrounds auf. Sein Vereinskollege Lionel Messi folgt ihm schon bald und wird demnächst ebenfalls als Skin in PUBG: Mobile verewigt Ob sich Call of Duty: Modern Warfare 2 übrigens abseits von solchen Marketing-Partnerschaften lohnt, klären wir für euch derweil in unserem ausführlichen Test Letztes aktuelles Video: VideoTest