Call of Duty: Modern Warfare 2: Phil Spencer bekräftigt erneut, dass die Serie auf der PlayStation bleibt

"Längerfristige Verpflichung" sei kein Problem

Bleibt Call of Duty der PlayStation erhalten oder nicht? Diese Frage steht seit der geplanten Übernahme von Activision-Blizzard durch Microsoft im Raum – jetzt spricht Phil Spencer erneut ein Machtwort.Schon zuvor hatte der Xbox-Chef mehrmals zu Worte gegeben , dass die erfolgreiche Shooter-Marke auch in Zukunft auf der PlayStation landen wird. Dennoch hegten Spieler und auch Sony selbst an diesen Worten Zweifel . Aus diesem Grund stellt Spencer nun einem Interview mit The Verge klar, dass Call of Duty definitiv auf der PlayStation bleiben wird und zwar ganz ohne Haken.Um die Debatte um Call of Duty endgültig zu klären, wird Phil Spencer im Interview ziemlich deutlich. Die Reihe wird es seinen Worten zufolge solange auf der PlayStation geben, wie Spieler das wollen. Es seien auch keine weiteren Verpflichtungen seitens Sony notwendig, um das zu bewerkstelligen."Natives Call of Duty für PlayStation, welches nicht an den Game Pass gebunden ist und kein Streaming. Wenn sie [Sony] eine Streaming-Version von Call of Duty wollen, können wir das auch tun, so wie wir es auf unseren eigenen Konsolen tun. Es gibt keine Hintergedanken. Call of Duty: Modern Warfare 2 läuft auf der PlayStation großartig, es läuft auf der Xbox großartig. Das nächste Spiel, das nächste, nächste, nächste, nächste, nächste [Spiel]. Nativ auf der Plattform, ohne dass man den Game Pass abonnieren muss. Sony muss den Game Pass nicht auf die eigene Plattform bringen, um das zu erreichen", so Phil Spencer im Wortlaut. Schon in der Vergangeheit gab Phil Spencer das Versprechen , dass Call of Duty "mehrere Jahre" lang der PlayStation erhalten bleibt. Dies wurde ihm jedoch so ausgelegt, dass es irgendwann einen Zeitpunkt geben könnte, an dem das nicht mehr der Fall sein wird. Auch darauf geht Spencer im Interview ein und versucht erneut, so klar wie möglich zu sein."Die Vorstellung, dass wir einen Vertrag schreiben würden, in dem das Wort ewig vorkommt, halte ich für ein bisschen albern", so Spencer. Solche Verträge würde es in der Branche nicht geben. Aber wenn es darum geht, eine längerfristige Verpflichtung einzugehen, mit der sowohl Sony als auch die Regulierungsbehörden einverstanden wären, hätte er damit keine Probleme."Es geht nicht darum, dass ich der PlayStation 7 irgendwann den Boden unter den Füßen wegziehe und sage "Haha, ihr habt den Vertrag einfach nicht lang genug geschrieben"", so Spencer.Außerdem würden wirtschaftliche Überlegungen eine gewichtige Rolle spiele. Gegenüber den britischen Wettbewerbsbehörden habe Microsoft klargestellt, dass man die eigenen Einnahmen in Gefahr bringen würde, wenn man Call of Duty von der PlayStation abziehen würde. Ganz im Gegenteil: Sollte die Übernahme klappen, würde man weiterhin mit "Einnahmen aus dem Vertrieb von Activision Blizzard-Spielen auf der PlayStation" rechnen.Ob die Debatte damit nun ein für alle Mal geklärt ist, bleibt aber abzuwarten. Immerhin ist die Übernahme von Activision-Blizzard noch nicht abgeschlossen. Aktuell wird der Deal noch von verschiedenen Wettbewerbsbehörden untersucht und eine finale Entscheidung wird es wohl frühestens im kommenden Jahr geben.Letztes aktuelles Video: VideoTest